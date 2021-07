Se realiza la segunda campaña de donación de sangre “Cada gota cuenta”

Compartir

Mañana se desarrollará la segunda campaña de donación de sangre bajo el lema “Cada gota cuenta”, que es organizado por la Municipalidad de Formosa en forma conjunta con la Asociación “Fuerza Guerreros” y el Rotary Club Formosa, clubes rotarios y la participación del Ministerio de Desarrollo Humano, el Banco de Sangre y el Instituto Superior de Salud “Ramón Carrillo”.

La campaña de donación se realizará desde las 8 horas en el Centro Cultural Municipal, sito en la intersección de las calles Pringles y Rivadavia.

El subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Dr. Rodrigo Portocarrero, dio a conocer los requisitos que tienen que cumplir las personas que se acercarán a donar sangre “deben concurrir con su DNI, ser mayor de edad, pesar 50 kilogramos o más, no padecer enfermedades tales como epilepsia, cáncer, hepatitis o cardiológicas y no haber tenido cirugías en los últimos seis meses; además, les solicitamos a los donantes que no tomen bebidas alcohólicas el día anterior y pueden desayunar liviano antes de concurrir a la donación”.

Finalmente, Portocarrero explicó que la iniciativa “tiene por objetivo que se genere la conciencia ciudadana de donar voluntariamente sangre, independientemente de que sea para una persona en particular, para que se convierta en una acción solidaria permanente”.

