Compartir

Linkedin Print

Con una primera salida de campo dedicada a la observación de las aves silvestres a llevarse a cabo el próximo sábado 2 de abril, el Club de Observadores de Aves (COAs) Muitú realizará su lanzamiento en la ciudad de Formosa. La actividad es libre y gratuita, abierta a la comunidad en general, y no es necesario contar con conocimientos previos. Se realizará una recorrida por la emblemática Reserva de Biosfera Laguna Oca y Herraduras del Río Paraguay.

La convocatoria es a las 7 horas en el denominado Mirador ubicado en la entrada principal de la Reserva, frente a la laguna García. En el punto de encuentro se realizará una charla previa a modo de presentación del COA, se distribuirá material informativo y se organizarán pequeños grupos los cuales serán acompañados y guiados por los miembros del COA. El objetivo de esta primera salida, es además de la presentación del COA, dar inicio a diversas actividades, vinculadas a la observación de aves en libertad como una de las formas más simples y saludables de vincularse a la naturaleza y sus problemáticas de conservación.

Se sugiere a los asistentes llevar ropa y calzado cómodo, repelente y agua. Aquellos que dispongan de binoculares o prismáticos, y/o cámaras fotográficas, así como de eventualmente de una guía de aves y una libreta para anotaciones, es importante que los traigan. Se tiene previsto finalizar la actividad antes del mediodía, finalizando con una reunión grupal participativa a modo de reflexión y mensaje final de la jornada.

Los COAs son grupos de socios institucionales cuya misión es potenciar las acciones de Aves Argentinas en sus respectivas localidades. Existen casi un centenar de COAs, que que aglutinan a un millar de personas a lo largo y ancho de todo el país, que participan y organizan encuentros locales, regionales y nacionales de toda la red desarrollando distintas agendas ambientales en sus localidades.

En sinergía, el flamante COA Muitú, se integra a la red nacional llenado un espacio vacío en una de las provincias con mayor diversidad de aves de la Argentina y con ambientes aún en buen estado de conservación.

Y de este modo, que el ave elegida para dar nombre al renovado COA, es justamente uno de los emblemas más carismáticos entre las aves formoseñas: el Muitú. Un verdadero “arquitecto de bosques” por su rol ecológico en las selvas en galería de los riachos de la provincia, donde se encuentran las últimas poblaciones silvestres de nuestro país. Al tratarse de un ave amenazada, a partir del año 2011, fue declarada como Monumento Natural provincial y protegida por la legislación vigente.

Finalmente, nuevamente renovamos la invitación a toda la comunidad local a particpar y unirse al COA Muitú, a partir de esta primera actividad.

Aves Argentinas/ Asociación Ornitológica del Plata es un organización no gubernamental independiente, sin fines de lucro, fundada en 1916. Su misión es la conservación de las aves silvestres y sus ambientes. Es representante oficial de BirdLife Internacional, la mayor confederación mundial de entidades ornitológicas.

A través de actividades de difusión, educación, gestión e investigación, Aves Argentinas genera una mayor conciencia en la sociedad acerca de la importancia de conservar la biodiversidad y en particular las aves ya que, como indicadoras del estado de salud del ambiente, pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida.

Para mayor información comunicarse al 370 465-2849 vía WhatsApp, al correo coa.formosa@avesargentinas.org.ar o en la fanpage: https://www.facebook.com/COAMUITUFormosa

Compartir

Linkedin Print