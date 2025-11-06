Se realizará importante charla sobre herpes zóster en la UNaF

Como parte del ciclo organizado por el Centro de Promoción de la Salud Estudiantil “Dr. Ramón Carrillo” de la Universidad Nacional de Formosa (CPSE-UNaF), junto al Servicio de Enfermería, este viernes 7 de noviembre, a las 16.30 horas se desarrollará una charla sobre Herpes Zóster.

La misma estará a cargo del Enf. Darío Uliambre, quien comentó que “el Herpes Zóster es conocido como fuego de San Antonio o culebrilla. Es una enfermedad dermatológica que también afecta al sistema neurológico y aparece cuando nuestro sistema inmunológico se encuentra debilitado”.

“Este herpes es el virus de la varicela, lo que quiere decir que aproximadamente el 99% de la población lo tiene, aunque se encuentra dormido. Existen múltiples factores para que aparezca esta enfermedad, por ejemplo la edad, ya que a partir de los 50 años existe mayor probabilidad de contraerla. También aparece en las personas que padecen enfermedades crónicas, como hipertensión no controlada, diabetes, HIV, así como en personas inmunocomprometidas, cuyo sistema inmunológico está débil. Aunque la causa más frecuente en la actualidad es el stress crónico”.

Por último, con respecto a la charla, Uliambre indicó que “se llevará a cabo en la sala del CPSE y está destinada a toda la comunidad universitaria, así como a la población en general”.