Se realizarán este fin de semana los festivales por el Día de las Infancias

El Gobierno de la provincia de Formosa confirmó que este sábado 30 y domingo 31 se llevarán a cabo los dos tradicionales festivales por el Día de las Infancias.

Las celebraciones incluirán sorteos de bicicletas, chocolate caliente, shows en vivo, juegos y variadas propuestas, en el marco de un trabajo coordinado y sostenido de diversos organismos estatales para celebrar a los niños y las niñas, “porque son los únicos privilegiados, como el gobernador Gildo Insfrán lo marca no solamente en palabras, sino en gestos”, se subrayó.

El sábado 30 la cita es en Avenida de Los Constituyentes y Soldado Formoseño a partir de las 14,30, mientras que el domingo 31, a la misma hora, los festejos tendrán epicentro en el Paraíso de los Niños, ubicado en Avenida Néstor Kirchner y 8 de Abril de la Capital.

Ambos festivales debían realizarse el 23 y 24 pero fueron suspendidos por las inclemencias climáticas.

Al respecto, el subsecretario General del Poder Ejecutivo, doctor Nicolás Vergara, lamentó, en principio, que las intensas lluvias y bajas temperaturas del fin de semana pasado no hayan permitido realizar estos importantes eventos, pero celebró la reprogramación para el próximo sábado y domingo.

“Según el clima, nos viene indicando que vamos a tener unos dos días maravillosos y estaremos ahí con todos los niños de la ciudad”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario puso en valor la labor coordinada que llevará adelante el Ministerio de la Jefatura de Gabinete en articulación con el Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo “que tiene un trabajo muy fuerte con las demás carteras”.

“Y este es un trabajo conjunto que lleva el Gobierno de la provincia de Formosa con todos los ministerios de todas las áreas, o sea, el PAIPA, el IAPA, el Ministro de Comunidad, el Ministerio de Gobierno, el Ministro de Economía, todas juntas para llevar estas dos grandes jornadas de alegría y felicidad para los niños”, indicó.

Y añadió: “También con un esfuerzo súper loable de todas las agrupaciones políticas del Partido Justicialista, que van a ser más de 30, que van a estar colaborando para que estas dos jornadas de los festivales de las infancias, se puedan celebrar, como siempre, con total alegría”.

Respecto al sorteo de las bicicletas, Vergara recordó que, durante la semana pasada, en coordinación con la cartera educativa provincial, se les ha entregado un bono para cada niño en los establecimientos educativos, tanto de nivel inicial como primario y, además, en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI); y, aclaró que, ese mismo número podrá ser utilizado “si ningún tipo de problemas” en estas dos jornadas “por más que tengan escrita la fecha anterior”.

“Van a ser totalmente válidos para esta nueva reprogramación y, también, durante los eventos, van a poder recibir más taloncitos para tener más oportunidades; asimismo quienes participen el sábado y no resulten ganadores, podrán hacerlo el domingo, con el mismo taloncito depositado en las urnas dispuestas para los sorteos”, explicó.

Por último, el subsecretario confirmó que ambos festivales serán transmitidos por la Red Formoseña de Medios de Comunicación para todo el territorio provincial.