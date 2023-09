Se realizó ayer el acto apertura de la 78° Edición de la Expo Rural Formosa 2023

Este sábado 9 en horas del mediodía, se desarrolló el acto inaugural de la 78° Edición de la Muestra Nacional Ganadera y Agroindustrial “Expo Rural Formosa 2023”, que abrió sus puertas en la jornada del viernes en el predio de la Sociedad Rural local.

En esta oportunidad, estuvo presente el ministro de Producción y Ambiente, Alejandro García; el presidente de la Asociación Rural de Formosa, Alfredo Maglietti, autoridades municipales y provinciales, asociaciones rurales, entre otros.

Esta exposición organizada por la Sociedad Rural de Formosa, tiene expositores nacionales y provinciales de ganadería, agricultura, industria, granja, comercio y turismo.

Al tomar la palabra, el ministro García agradeció a la Sociedad Rural de Formosa “por ese camino que iniciaron en la importancia que tienen las organizaciones para los productores” y por “trabajar permanente con las instituciones del gobierno nacional y provincial”.

En esa línea, consideró que “el diálogo es el camino del entendimiento y esa es la forma para que podamos generar políticas que beneficien a nuestros productores”, bregando por mantener esos espacios de “entendimiento”.

Se refirió, también, a las últimas precipitaciones caídas en la provincia, señalando que “nos están permitiendo salir, de a poco, de los cuatro años de sequía que afectó y sigue afectando a la producción de todo el país, y en Formosa no estamos ajenos a esa situación”.

García aprovechó el momento para enviar un saludo a los agricultores por el “Día del Agricultor y Productor Agropecuario” que se celebró este viernes 8, enfatizando que “son fundamentales para el desarrollo de las comunidades, por ello, desde el Gobierno valoramos su trabajo, porque son los generadores de alimentos sanos y frescos que llegan a la mesa de los formoseños”.

“Seguiremos trabajando junto a las asociaciones, defendiendo a nuestros productores agropecuarios y agricultores, quienes desde las chacras contribuyen a la soberanía alimentaria y consolidan nuestro Modelo Formoseño”, afirmó categórico.

Continuó: “Ese modelo, hoy, tiene más vigencia que nunca, porque todas las medidas que tomamos están direccionadas a la diversificación productiva, al agregado de valor en origen y a la integración territorial”.

Asimismo, indicó que la ganadería ha crecido en todo el territorio, afirmando que “hoy podemos ver la calidad genética de nuestros animales, es un avance en cuando a terminación de hacienda en la provincia y en la producción de pasturas”.

“Acá tienen un rol preponderante los productores con sus inversiones, las organizaciones rurales y el Estado presente”, ratificó García.

Además, mencionó la feria ganadera que se llevó a cabo en Puerto Irigoyen, el pasado 31 de agosto, con la participación de 30 productores paipperos criollos pudieron comercializar su hacienda a precios que se están pagando en Formosa, Corrientes y Buenos Aires, destacó.

Y agregó: “Hoy, ese remate se volvió una feria histórica, que demuestra el trabajo que se está haciendo con las asociaciones en todo el territorio formoseño”.

También mencionó, que el viernes 15 del corriente mes, se celebra el 27° aniversario del Instituto PAIPPA, remarcando que “es un programa revolucionario en nuestra provincia”, consideró que “es una herramienta integral de acompañamiento para las familias de pequeños productores”.

En esa línea, sostuvo que “los avatares meteorológicos no nos dieron respiro en los últimos cuatro años, sin embargo, la producción formoseña, hoy, está más diversificada y fortalecida, con base en la sustentabilidad y en una comunidad que no se rinde y no se deja vencer”.

Y resaltó que “desde el Estado provincial llevamos adelante políticas hacia una producción sostenible” enfatizando que “tenemos un ordenamiento territorial que es ejemplo a nivel nacional”.

“Desde el Ministerio de Producción y Ambiente, el PAIPPA, el CEDEVA y todas las instituciones provinciales y nacionales, seguiremos trabajando para acompañar de manera eficiente a nuestros productores, con base en nuestra mejor hoja de ruta, el Modelo Formoseño”, cerró contundente el funcionario a cargo de la cartera productiva provincial.