Se realizó ayer la quinta edición de la colecta anual «Formosa Te Necesita»

Ayer desde las 17 horas se realizó en la plaza San Martín la quinta colecta anual de «Formosa te Necesita» organizada por jóvenes formoseños que juntan ropa, calzados, alimentos no perecederos, agua y juguetes para ser destinados a localidades del interior; este año lo juntado tendrá como destino Pozo del Tigre y Estanislao del Campo.

Cabe señalar que los 200 voluntarios estuvieron apostados desde temprano en la plaza central de la ciudad para ir recibiendo y separando las donaciones que luego fueron guardadas en un camión que las llevará hasta su destino final donde nuevamente será clasificada y entregada en manos a la gente.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con Lucía, una de las organizadoras del evento que cada año suma más gente solidaria. «La convocatoria es en la plaza San Martín, recibimos agua, ropa, zapatos, alimentos no perecederos y juguetes, los voluntarios estaremos ahí», contó.

Asimismo destacó que «es el quinto año que realizamos la colecta anual el 27 de diciembre, la gente tiene que saber que todos los 27 de diciembre vamos a estar en la plaza, este año vamos a dirigirnos a Estanislao del Campo y Pozo del Tigre como destino final así que la gente que se quiera acercar a ayudarnos un poquito».

De la misma forma contó que «el año pasado juntamos un camión de gran tamaño, eran como si hubiese sido dos camiones, se juntaron muchísimas donaciones, la gente aportó un montón, se suma y se acerca, el año pasado nos dirigimos a la localidad de Palo Santo».

Respecto a cómo hacen con la distribución señaló que «buscamos un lugar de destino, puede ser alguien que conocemos que nos puede prestar el patio de su casa o a veces alguna capilla que nos presta el lugar para descargar el camión, volvemos a dividir las donaciones, las separamos, las clasificamos y volvemos a trasladarlas por nuestros medios, los chicos tienen que volver a cargarlas en los vehículos y llevarlas a las casas porque lo que justamente hacemos es entregar casa por casa».

Seguidamente contó cómo nació la idea de hacer la gran colecta, «hace 5 años en noviembre más o menos la idea fue hacer algo, pensamos en fin de año una época donde la mayoría de la gente vuelve a Formosa por las fiestas, buscamos una fecha entre Navidad y Año Nuevo y así quedó el 27 de diciembre, yo publiqué en mi Facebook personal, puse mi número y avisé a los que querían ayudar que íbamos a juntar algunas cosas, lo pensaba hacer en mi casa hasta que pasaron 2 días y fue tal la repercusión que tuvo, me hablaron más de 300 personas y ahí empezamos a ver cómo hacíamos, más gente me iba a ayudar y fuimos a la plaza, así nació esto», relató.

Lucía también contó que en la colecta iban a haber cerca de 200 voluntarios «chicos que van a estar clasificando las donaciones y cargándolas al camión».

Señaló además que en su mayoría «son jóvenes formoseños que estudian en otros lugares pero también hay chicos que viven acá en Formosa, todas las personas que quieren ayudarnos nos escriben y los recibimos a todos».

«Nosotros hacemos todo a pulmón y siempre decimos que la gente que nos quiera ayudar puede hacerlo porque acá rédito no tiene nadie, es simplemente la felicidad de hacer un poquito porque tampoco es mucho, pero es hacer algo y no simplemente estar solos en nuestras casas, todos tenemos algo para donar, aunque sea un pantalón o una remera que no usamos y que pueden llevar a la plaza, nosotros lo vamos a recibir con todo el amor, así sea un poquito lo vamos a recibir», finalizó.

Según se pudo saber, la jornada de donaciones fue exitosa y cientos de formoseños se acercaron a lo largo de la tarde noche para colaborar con lo que podían. Una vez más el objetivo de llevarle una alegría a quienes más lo necesitan o la están pasando mal superó todas las expectativas de los organizadores, que con el correr del tiempo esperan superar cada vez más las metas y que las localidades beneficiadas sean más.