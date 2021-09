Se realizó campaña de vacunación antirrábica y desparasitación en el barrio Venezuela

Compartir

Linkedin Print

En coincidencia con el “Día Mundial de la Rabia”, la Coordinación de Acción Social de la comuna capitalina, a través de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, inició una campaña de sanidad, consistente en vacunación antirrábica y desparasitación, que se desarrolló durante la inestable jornada del martes en el barrio Venezuela y recorrerá distintos conglomerados de la ciudad.

El operativo de sanidad se realizó en la plaza “Roberto Sotelo”, donde se aplicaron las vacunas de manera gratuita y los vecinos que no pudieron acercarse con sus animales, a raíz de las condiciones climáticas, recibieron a los vacunadores en sus domicilios.

La directora de Zoonosis y Protección Animal, Beatriz “Kita” Sogovia, comentó que “durante la semana realizamos un recorrido por el barrio anotando a los vecinos para la campaña de hoy y, en virtud de las condiciones climáticas, fuimos a los domicilios de los que ya estaban registrados para llegar con la vacunación y desparasitación”.

Respecto a la vacunación antirrábica, Segovia explicó que “es una vacuna que se aplica una vez por año y en la ciudad se está llevando a cabo una campaña de concientización importante; es por ello que en Formosa no tenemos casos de rabia, por el trabajo que se hace a diario en el Centro Municipal de Atención Animal y en las distintas campañas de castración”.

“Debemos tener en cuenta que si el animal muerde a alguna persona puede ser muy grave, por eso la importancia de que los vecinos vacunen a sus animales y esta es una campaña absolutamente gratuita”.

Adelantó, además, que en las próximas semanas continuarán con esta campaña en otros sectores de la ciudad, especialmente en los barrios que aún no se visitaron, como el San Miguel y La Nueva Pompeya.

Compartir

Linkedin Print