Se realizó capacitación sobre la BUP para jueces de Paz y Delegaciones Vecinales de la provincia

En la mañana de este martes 21, a cinco días de las elecciones nacionales que se desarrollarán en todo el país, donde Formosa elegirá dos diputados, a requerimiento de la Junta Electoral Nacional, se brindó una capacitación sobre la Boleta Única Papel (BUP) para los jueces de Paz, como también para las Delegaciones Vecinales de toda la provincia.

De manera presencial, en el edificio de Tribunales ubicado en la intersección de las calles San Martín y Saavedra, se realizó para los de Capital y virtual para los residentes en el interior, explicó el juez federal con competencia electoral de Formosa, el doctor Pablo Morán.

Estuvieron presentes el presidente del Tribunal Electoral Permanente (TEP), el doctor Daniel Moreno; las juezas integrantes del TEP, las doctoras Sandra Moreno y Verónica Hans de Dorrego, al igual que el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el doctor Guillermo Alucín; el fiscal federal Nº 2, el doctor Luis Benítez, entre otros.

En dicha capacitación se abordó lo que es la BUP, el procedimiento de realización de la elección, los requisitos, las exigencias, las prohibiciones, los delitos electorales, las faltas electorales y el rol que van a y cumplir los Jueces de Paz y las Delegaciones Vecinales.

“En la provincia hay 19 Juzgados de Paz y 14 Delegaciones Vecinales que están a lo largo y ancho de la provincia; se trata de colegas magistrados o secretarios, es decir, funcionarios que están cerca de la gente, a quienes normalmente recurren las personas el día de elecciones por distintas cuestiones que van surgiendo”, puntualizó el doctor Morán.

Justamente, en ese marco se habló sobre “la importancia que de que en ese día del comicio el juez de Paz esté cerca y que el Juzgado esté abierto, por si algún vecino o apoderado tiene algún reclamo o duda, sepa que puede acercarse para solucionarlo”.

Fue así que “hablamos del espíritu conciliador” que tienen ambos ámbitos y también que “cuando se comete un delito hay que hacer la denuncia correspondiente”.

“Queremos que cualquier cosa la tramiten y la trabajen con nosotros, ya que específicamente lo que se pretende es que puedan encontrarle una solución al problema”, cerró.

Elecciones 2025: más

de 1600 policías estarán

abocados a la jornada

del domingo

El comisario Mayor Carlos Alberto Mauri, jefe del Departamento de Operaciones Policiales, confirmó que, con motivo del acto eleccionario del próximo domingo 26 de octubre, la Policía de Formosa tiene planificado un dispositivo de seguridad que afectará aproximadamente a 1600 agentes distribuidos en todo el territorio provincial.

“Estamos trabajando en una planificación de los tres troncales que, conforme a lo que fue ya establecido a través del Comando Electoral, la Policía el día de mañana (miércoles 22) va a estar participando en las primeras horas en lo que va a ser el inicio del despliegue de las urnas a la zona sur de la provincia de Formosa”, indicó.

Y, de esta manera, el jueves 23 y viernes 24, estarían culminando esta labor que contará con el acompañamiento de las fuerzas federales.

Asimismo, explicó Mauri, durante los comicios del domingo la Policía de la provincia de Formosa va a cubrir una seguridad externa con dos dispositivos, en dos turnos, que van a ser los tres troncales, cuyo objetivo principal aparte de lo externo es, también, la seguridad vial.

“En el caso de incidentes que vayan a ocurrir dentro de alguna institución, hacemos una comunicación directa con las fuerzas federales, salvo que sea necesaria la intervención de la Policía de la provincia de Formosa”, aclaró.

Por último, el comisario recomendó respetar la veda electoral y aseguró que “estamos trabajando para que se garantice este tipo de comprometimientos”.