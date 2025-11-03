Se realizó charla motivacional a cargo de atletas paralímpicos

Este lunes, en el Centro Cultural Municipal, en su visita por la ciudad de Formosa, los atletas paralímpicos Aníbal “Coco” Urbano y Pablo Silva, brindaron una charla motivacional sobre el potencial que pueden a llegar a tener las personas con discapacidad si se enfocan en superar barreras, valorando la diversidad y reconociendo que «llegar es posible a través de la resiliencia y la inclusión».

El evento de presentación fue organizado por la Municipalidad de la ciudad a través de las áreas de Discapacidad de Acción Social y de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo.

En ese marco, los atletas, comentaron que emprenderán el 4 de noviembre su décima Travesía de la Integración, un desafío de 2000 kilómetros en silla de ruedas -desde Formosa hasta Mar del Plata- que completará su recorrido por todo el territorio argentino tras tres décadas de activismo deportivo y social.

Más allá del desafío deportivo, la travesía busca visibilizar problemáticas actuales de la discapacidad. «En el contexto actual han sido vulnerados muchos de nuestros derechos, y por ello solicitamos la revisión del sistema nacional, para que personas que andamos en silla de ruedas podamos promover el deporte adaptado de alto rendimiento y trabajar en el respeto social y la equidad laboral», expresó «Coco» Urbano.

«Formosa era la única provincia de la República Argentina que no conocía en silla de ruedas y donde no había podido difundir el mensaje de integración hasta el momento. Agradezco la amabilidad de los organizadores y presentes que se pusieron totalmente a disposición», agregó conforme.

Para finalizar, la responsable de Discapacidad, Silvana Giménez, destacó este tipo de charla para lograr la igualdad de oportunidades, el enriquecimiento social, el desarrollo económico y personal, y para construir una sociedad más justa y empática. «Invitamos a los vecinos y vecinas a acercarse este martes a las 7 de la mañana en el Palacio de Intendencia, donde los atletas iniciarán su viaje», cerró.