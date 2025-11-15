Se realizó con éxito la apertura del Pre Cosquín en el Club Sol de América

Durante la tarde del sábado, con un gran clima de fulgor y fervor, tuvo lugar en las instalaciones del Club Sol de América la ceremonia de apertura del certamen para jóvenes valores “Pre Cosquín”, evento organizado por la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna capitalina que por cuarto año consecutivo tiene a Formosa Capital como sede oficial.

La 54° edición de esta destacada competencia, que seleccionará a los nuevos talentos que competirán posteriormente en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en Córdoba, se desarrollará durante todo el fin de semana, con la participación de más de 200 artistas que llegaron a la ciudad capital desde distintos puntos de la región.

Estuvo presente el intendente Jorge Jofré, quien destacó que “este evento a la gente que forma parte de la cultura le gusta mucho, porque es una gran oportunidad para mostrarse, y si salen ganadores en la instancia previa, pueden ir a competir a Cosquín”.

Al mismo tiempo, el jefe comunal remarcó que “tanto el Gobierno de la Provincia como el Municipio constantemente están brindando un importante apoyo a todos los artistas formoseños, y cuando se puede, también trayendo grandes valores de otro lado para que la comunidad pueda disfrutar de lindos espectáculos”.

“Formosa ha crecido mucho en los últimos años, y tenemos artistas de primer nivel, sobre todo los cantantes de folklore. Es un verdadero lujo escucharlos”, concluyó Jofré.

Durante ambas jornadas, se competirá en los siguientes rubros de danza: solita de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile estilizada y conjunto de baile folklórico; mientras que los rubros de música serán: solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental y canción inédita.

El prestigioso jurado está compuesto por Anabella Sequeira (Santa Fe) y Daniel Espoz (Salta) en danza; y Clara Bertolini (Santa Fe) y Mario Díaz (Córdoba) en el rubro musical.

Es importante resaltar que, además, durante la mañana de este sábado se llevaron a cabo talleres de música y danza, los cuales fueron abiertos a toda la comunidad artística, y que fueron coordinados por el mencionado jurado.

Este domingo continuará el evento en el Club Sol de América del barrio San Miguel, desde las 14 horas, con entrada libre y gratuita.