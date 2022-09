Se realizó el acto de posesión de cargo del rector Parmetler y el vicerrector Grippaldi

Compartir

Durante un acto llevado a cabo el jueves en el Paseo de las Artes del campus de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), el rector Prof. Esp. Augusto Parmetler y el vicerrector Dr. Emilio Grippaldi tomaron posesión de sus respectivos cargos.

Al evento asistieron autoridades de la casa de estudios, personal docente y no docente, así como estudiantes que fueron a brindar su apoyo a quienes comienzan su mandato de cinco años.

El Prof. Fernando Gauto, representante del Centro de Docentes Universitarios de Formosa (CEDUF), señaló que “venimos a acompañar este inicio de gestión porque sabemos que la universidad va por el camino del crecimiento. Y esto no sólo es en lo relativo a lo académico y la investigación, sino que también en cuanto a la estructura. No hay que olvidar que estamos presentes para seguir defendiendo la autonomía universitaria que tanto nos costó conseguir”.

Por su parte, el decano de FAEN, Lic. Darío Guerra, expuso: “este miércoles 31 de agosto fue la toma de juramento por parte del rector y el vicerrector electos por la Asamblea respectiva y a partir de este jueves 1° de septiembre asumieron en funciones, por ende, corresponde este acto protocolar en el campus universitario para hacer posesión del cargo”.

“Vinimos a acompañar y a apoyar este proyecto institucional que tantos desafíos nos encara de aquí en más. La gestión implica 24 horas y más, estar predispuestos a resolver los problemas institucionales y estar al servicio de la comunidad formoseña”, destacó.

A su turno, Walter González, consiliario estudiantil de la Facultad de Humanidades, subrayó: “Nos encontramos presentes en el Intermódulo del campus, reunidos todos los claustros para dar apoyo a la nueva gestión que comienza del señor rector Parmetler y del vicerrector Grippaldi”.

“Muy contentos por esta jornada y esperamos que les vaya muy bien como sucedió en estos años anteriores, donde el rector Parmetler siempre apoyó al claustro estudiantil y a los demás claustros, así que vinimos a respaldarlo y mostrar que estamos a disposición, a seguir trabajando y luchando por esta autonomía que conseguimos”, concluyó.

