Se realizó el Encuentro de Prevención y Salud Integral organizado por la Municipalidad local

Encabezado por el intendente Jorge Jofré y ante un auditorio colmado, se concretó este viernes el Encuentro de Prevención y Salud Integral, como parte de una estrategia sostenida para la contención y concientización de la comunidad sobre el cáncer de mama, en un evento organizado por la Secretaría de Acción Social de la comuna en el salón del Aguará Rugby y Hockey Club.

En el denominado Encuentro Femenino “Voces que Inspiran”, los presentes fueron testigos del relato de dos mujeres que atravesaron la enfermedad, quienes compartieron cómo la enfrentaron y lograron superarla, siendo que una de ellas fue diagnosticada durante el embarazo, mientras que la otra atravesó un tratamiento largo y complejo.

El Jefe Comunal dijo en la oportunidad “desde Acción Social se empezaron a dar las primeras charlas acerca de este flagelo, pues hay que tener en cuenta que el cáncer de mama es una de las afecciones que ataca a muchas mujeres, así como en el hombre el cáncer de próstata, por lo que es muy importante hacer la detección precoz”, precisó. “Quiero instar a hacerse la mamografía, ya que el Gobierno Provincial tiene su tráiler debidamente equipado para poder atenderse y detectar con tiempo; de hecho, este sábado 27 en el Paseo Ferroviario, estará el tráiler a partir de las 15, a la par de la concientización que llevaremos a cabo desde la Municipalidad, por lo que esperamos a todas las personas que deseen tenderse”, indicó.

En la ocasión, la Dra. Sofía Zamudio Godoy, coordinadora del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama, facilitó datos precisos para reforzar el conocimiento. Destacó que la herramienta fundamental es la mamografía, cada vez más aprovechada por mujeres y también por hombres, ya que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en una de cada ocho mujeres y en uno de cada mil hombres.

Desde Acción Social destacaron nuevamente que es necesario hablar sin miedo, lo que fue posible en este encuentro a través de la charla informativa sobre prevención, y la concientización con historias y testimonios que dieron a conocer más en profundidad el flagelo.