El viernes, desde las 18 horas, en el puesto de control caminero de Villa Del Carmen, se realizó el lanzamiento de la Campaña de Seguridad Vial de Verano 2023-2024.

El acto estuvo presidido por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, quien estuvo acompañado del jefe de Policía, comisario Walter Arroyo; y demás representantes de otros organismos del Consejo Provincial de Seguridad Vial (CPSV).

Durante el evento, el titular de la cartera de Gobierno, hizo entrega de equipamiento tecnológico para el cuidado de la vida en el tránsito al jefe de Policía en representación de esta fuerza.

“La entrega de materiales que acabamos de realizar forma parte del acto de lanzamiento del operativo de seguridad vial del verano, que todos los años hacemos con el CPSV, que es el ámbito donde todos los organismos del Estado y de la comunidad se aúnan para trabajar en pos de una mejor relación de los ciudadanos y de las ciudadanas con la vía pública, para evitar accidentes o hechos de tránsito que nos hagan lamentar víctimas”, indicó el funcionario.

Y agregó: “en este marco, todo avizora, que va a ser una de las últimas entregas que podamos llevar adelante por parte del Estado Nacional, porque lo que se ha dicho en este tiempo es que aparentemente se termina todo eso”.

Además, detalló Gonzalez que, en materia de ciberseguridad, el marco del convenio que firmó el gobernador Insfrán con el ex ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se realizó una “inversión multimillonaria en materia de equipamiento que ha sido entregado a la Policía Científica”.

“Y también entregamos 10 motocicletas al área de Drogas Peligrosas, que es la que trabaja permanentemente con nuestra población a los fines de combatir ese delito tan particular como es el narcomenudeo, el cual la provincia asumió como desfederalización para hacerse cargo de algo que es relevante e importante, su atención y combate, que como bien sabemos nosotros lo hacemos desde dos perspectivas: no solamente punitiva para quienes estén en el negocio de la venta, sino también de una actividad de carácter preventivo para quienes caen víctimas de este flagelo y sus familias a través de un acompañamiento con el IAPA”, precisó.

A su vez, el ministro dijo que este trabajo de seguridad vial va de la mano con el de seguridad urbana y anunció que “esta conjunción nos va a permitir llevar adelante una cuadrícula en la ciudad de 15 zonas que van a estar a cargo de distintas unidades de la Policía de la Provincia como fortalecimiento de las tareas de seguridad ordinaria y que nos van a permitir también llevar adelante una tarea de similares características en el interior de la provincia”.

“También es necesario fortalecer el aspecto humano, no por tener tecnología vas a mejorar distintos aspectos que son relevantes, por cierto, pero esa tecnología tiene que ser utilizada y manejada por personas, por lo tanto, tenemos que brindarle a cada una de las personas que van a ser los operadores de estos elementos las mejores capacitaciones”, consideró.

Y agregó: “hoy entregamos a 30 operadores de los radares que incorporamos a la prevención policial para que puedan cumplir su tarea de manera adecuada. Por eso es todo un conjunto, no es solamente una inversión en tecnología, sino también en horas de capacitación para que las personas que conforman la Policía de la Provincia puedan utilizarlas en toda su potencialidad a estos elementos”.

Por su parte, Fernando Inchausti, director de Seguridad Vial de la provincia, detalló que los radares entregados son “equipamientos tecnológicos que nos permiten determinar la velocidad en distintos lugares de la provincia porque son radares móviles”.

“Después también tenemos la entrega de 25 alcoholímetros que son elementos de alta tecnología y de muy alto costo que se utilizan para poder establecer los márgenes de alcohol que tienen los conductores en sangre”, señaló.

Y añadió: “con esta dotación de 25 alcoholímetros más los que tenemos ya en la provincia, vamos a estar ocupando uno de los lugares más importantes en torno al equipamiento de esta tecnología en toda la región”.

“La verdad es un acto muy importante donde una vez más vamos a poner de manifiesto la inversión importante que hace la provincia de Formosa, la decisión que toma el Gobernador para hacer de la seguridad pública en general y en particular desde la acción que se realiza desde la acción policial, una construcción colectiva”, concluyó.