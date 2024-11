Se realizó el muestreo de producciones de «Letras del Viento Norte»

Este viernes 29, desde las 18 horas, en el salón Auditórium del Ministerio de Jefatura de Gabinete, ubicado en Casa de Gobierno, se llevó a cabo el muestreo de producciones del espacio literario “Letras del Viento Norte” y la presentación de la Antología 2024, organizado por la Subsecretaría de Recursos Humanos de Formosa.

Al respecto, Gladys Mazza explicó que el muestreo incluye todo lo realizando durante este año respecto a la propuesta del concurso literario en el marco del Programa de Reconocimiento al Empleo Público.

“Vemos las producciones que se hicieron este año en ese marco, los cuentos, las poesías, pero no solamente eso, sino que también tenemos el muestreo de los estudiantes del Instituto Superior de Arte (ISA) “Alberto Albertazzi”, que son los que hicieron las reversiones de propuestas de cuentos del año 2023 y que también participaron en la edición del año 2024”, detalló.

Y agregó: “Así que esta conjunción de empleados públicos, más estudiantes del ISA y también el ISPAF que nos acompaña con la sala de streaming, con toda la parte que ellos proponen de locución y del audiolibro que han hecho el año pasado, me parece que es muy virtuosa, varias áreas trabajando juntas con el objetivo de dar visibilidad al trabajador público y de darle este reconocimiento a su labor y a las distintas expresiones de los trabajadores en el campo literario”.

En ese sentido, la funcionaria consideró el balance de cierre de año como “positivo” ya que “junto a nuestros trabajadores atravesamos un año muy difícil”, por eso, “yo creo que celebrar la capacidad de expresión, de contar aquello que sale del corazón, de vivenciar experiencias propias, de ponerlo en papel y de poder compartirlo con otros, habla de algo muy importante que es la celebración, la alegría, el encuentro, el reconocimiento”.

Respecto a las antologías, explicó que la del año pasado “ya está publicada” con resolución ministerial del Ministerio de Educación provincial donde se la reconoce como un “documento de lectura recomendado académico” que se puede utilizar como texto en distintos espacios culturales.

“El año 24 aún no, porque acaba de salir. Esto va a estar siempre publicado en el sitio web de la Subsecretaría de Recursos Humanos. También algunos ejemplares los entregamos, pero no muchos, porque son pocos los que podemos imprimir, pero sí lo pueden bajar distintas personas y hacer las impresiones que les gustaría hacer”, aclaró.

A su vez, recordó que estos materiales, también, son llevados a las Casas de la Solidaridad del Instituto de Pensiones Sociales para “para visitar a los adultos mayores y poder compartir estos materiales de lectura que los dejamos para que puedan integrar las salas de lectura”.

Por último, Mazza anticipó que, el año que viene, habrá una nueva convocatoria para este concurso y estimó que, “de acuerdo a las experiencias que vamos llevando adelante, hacemos también aprendizajes”, por ende, “siempre hay nuevas propuestas”.

“Creo que estos dos Institutos nos acompañan mucho, son los que traen la parte creativa a todo lo que hacemos. Así que con mucha seguridad vamos a tener una propuesta para el año 2025”, cerró.