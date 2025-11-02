Se realizó emotivo homenaje a los policías formoseños caídos en cumplimiento del deber

En la mañana de este domingo 2 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, se desarrolló el tradicional acto por el Día del Policía Formoseño Caído en Cumplimiento del Deber, en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía, con presencia de las máximas autoridades policiales y funcionarios provinciales.

El comisario inspector Manuel Oviedo, jefe del Departamento Secretaría General señaló que “esta es una de las ceremonias más importantes y emotivas. Allí se honró la memoria del personal policial que en circunstancias del servicio han perdido la vida”.

Oviedo subrayó que “esto se valora enormemente, en virtud de que, en el momento mismo de nosotros ingresar dentro de esta institución, abrazamos ese compromiso y esa realidad, sabiendo constantemente que tenemos que dar la vida por la sociedad, es decir, por la comunidad”.

Por ello, se realiza este homenaje “año tras año” por parte de la institución policial, y precisó que “son 75 placas que figuran en el monolito que perpetúa la memoria de los caídos en cumplimiento del deber”.

“Desde 1960 aproximadamente que ya están sus nombres estampados en el bronce”, así también el recuerdo de “los policías caídos en la etapa donde Formosa era un Territorio Nacional, entonces hacemos una conmemoración por todos ellos”, indicó.

Por otro lado, en el marco del 65º aniversario de la Policía de Formosa el próximo 17 de noviembre, “de acuerdo a lo organizado desde el Comando Superior, se tendrá un acto de entrega de fojas de servicios para el personal superior y subalterno que ya ha pasado a situación de retiro”.

Y además adelantó que se realizarán la 5° Expo Policial y el 2° Encuentro Internacional y Regional de Bandas de Música de la Policía.

Por su parte, la doctora Sylvina Aráuz, subsecretaria de Derechos Humanos, participó del emotivo acto junto con los familiares y con todo el personal policial, expresando que “es una situación de recogimiento esta fecha para las familias, como de recordación y de sentimiento hacia los que ya han partido”.

“Para nosotros es muy importante acompañar al policía y a su familia”, aseguró.