Se realizó en la UNaF conversatorio de la Red Infancia Robada: estuvo la Hermana Martha Pelloni

Con la presencia de la Hermana Martha Pelloni, en el Salón de los Rectores de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se desarrolló un conversatorio de la Red Infancia Robada, donde se presentó de manera oficial el Foro Formosa de la mencionada organización.

Asistieron el rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler, autoridades de la casa de estudios, docentes, no docentes, estudiantes, invitados especiales, entre otros.

Al respecto, la Hermana Pelloni dijo que “hay 34 foros en el país, incluido este de Formosa, solamente nos quedan Mendoza, Tucumán, Neuquén y Río Negro. Todas las demás provincias tienen foros y trabajan con voluntariados para la vulnerabilidad, es decir, aquellos problemas de víctimas de todo tipo de violencias, hoy por ejemplo violencia de gente que no tiene trabajo o qué comer, a quienes hay que ayudar a organizarse y acompañarla”.

Por lo que “ese voluntariado trata de prevenir estas situaciones en la educación. Hacemos también prevención educativa para que la sociedad que viene de los niños o los adolescentes no sean violentos, porque la problemática de las violencias es mundial. No se salva nadie, ni las propias familias, ni las instituciones, tenemos todo tipo de violencias”.

Al igual que la problemática de la droga “porque tenemos parejas jóvenes que se casan, tienen hijos y los chicos son maltratados. Y cuando los llevan a los hospitales ahí estamos nosotros, acompañando para poder dilucidar con los médicos y la justicia cuál es el problema. Es la droga, pero qué se hace, se les sacan los niños. Es terrible”.

Por eso consideró que “el objetivo de prevención educativa es fundamental, hablarles a los docentes, las familias, los papás, en las iglesias, los catequistas a los padres, justamente para que el día de mañana tengamos adolescentes sanos, que trabajen, que estudien y que no tengamos corrupción”.

A la comunidad estudiantil de la UNaF “el mensaje es que el país, no sé Formosa, pero supongo que sí, necesita líderes jóvenes que aprendan a querer a su país y a su provincia, y con eso están queriendo ser responsables de su juventud para aportar algo positivo”.

