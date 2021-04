Se realizó encuesta en el marco de una campaña de concientización contra el acoso callejero

Compartir

Ayer se realizó en Formosa una encuesta en el marco de una campaña de concientización contra el acoso callejero. La organización Mumalá organizó la propuesta que estuvo ubicada en Rivadavia y avenida 25 de Mayo donde además realizaron la entrega de panfletos.

Una referente de la entidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó más respecto a la propuesta. “En la semana contra el acoso callejero salimos a la calle con una encuesta que tiene que ver con algunas preguntas sobre acoso callejero y virtual, ya habíamos hecho esto en el 2019 y nos dio cifras alarmantes por eso hoy salimos nuevamente a hacer una réplica y recaudar nuevos datos para una nueva estadística”, explicó.

Recordó además que “en la anterior encuesta se había preguntado a más de 800 personas en todo el país y había saltado como cifra que más del 80% de mujeres se sentía insegura o había sufrido algún tipo de acoso en algún tiempo determinado de su vida”.

“En la propuesta que realizamos ahora ya participaron varias personas y es alarmante, no hemos hasta ahora visto una respuesta que diga que alguna persona a lo largo del trayecto de su vida no haya sufrido en algún momento un tipo de acoso tanto callejero o virtual, en una ocasión antes de entrar en la pandemia habíamos hecho una actividad en la UNaF donde nos habían convocado alumnas porque decían que tenían la preocupación ya que habían ocurrido casos de inseguridad donde ellas a altas horas de la noche salían de sus clases y tenían que dirigirse a sus alquileres donde los lugares eran muy oscuros y propiciaban a que ocurran casos de acosos, lo que era un gran temor para ellas”, manifestó.

“Esta encuesta nos pareció una herramienta bastante buena en lo que fue el resultado del 2019 porque la verdad que es preocupante las respuestas de estas mujeres, hoy queremos reforzar y tener nuevas estadísticas para poder hablar con las entidades y entre todos, aspirar a tener una ciudad más segura”, destacó.

Subrayó además que “como organización, en los barrios tenemos más charlas con las mujeres porque Mumalá es el área de género de la organización Barrios de Pie- Libres del Sur y quizás tenemos más fijados los barrios y sabemos más la realidad de estas mujeres, existen en los barrios sobre todo en los más humildes, zonas inseguras, con falta de iluminación, baldíos entonces lo que queremos es por ahí tener una charla con el intendente posterior a esto y ver cómo podemos ir atacando esos lugares y brindarle más seguridad a las mujeres con las iluminaciones”-.

“En otras provincias por ejemplo se están dando como método de seguridad que los colectivos urbanos tienen la obligación a partir de las 22 horas de parar en cada esquina por más que no sea parada ante una mujer que lo solicite por una situación de que se sienta insegura, queremos hacer una conexión con la empresa de colectivos y ver qué posibilidad hay de que se cumpla, de lo contrario exigirles o pedirles que nos den esa posibilidad de darle esa pequeña tranquilidad a las mujeres”, finalizó.

