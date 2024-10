Se realizó entrega de DNI en el barrio Namqom

En la mañana de este viernes 25, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, a través de la Dirección del Registro Civil de Capacidad de las Personas, llegó a la EPEP N° 335 del barrio Namqom para hacer entrega de unos 60 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) a sus respectivos titulares.

Los mismos se habían realizado tiempo atrás en el marco del Programa de Acción Comunitaria “Todos Unidos” que se ejecutó en dicho barrio y que a su vez abarca a los vecinos de Lote 33, Norte Bis, Lote 67 y Lote 68.

“Algunos de los documentos que se tramitaron en esa oportunidad no pudieron ser entregados por la empresa de correo responsable, por lo tanto fueron enviados a la oficina del Registro”, explicó el ministro Jorge Abel Gonzalez.

Ante esta situación, indicó que hay dos formas de actuar, siendo “la primera y la más común en todos los lugares del país, la de informar a los titulares en donde está el documento para que pasen a retirar”, mientras que la segunda “es que el Estado se presente en la escuela del barrio y entregue los documentos a los ciudadanos que los recibieron”, subrayando que “esta es la elección optada por el Gobierno de Formosa”.

En este sentido, puso en valor las políticas llevadas a cabo en la provincia, ya que se toman estas decisiones para “evitarles a los vecinos a que tengan que trasladarse hasta el Registro Civil”.

Asimismo, la directora del Registro, Mirta Retamozo, aclaró que en el caso de no haber recibido la documentación durante este operativo, pueden retirarlo por la oficina que se encuentra en Avenida 25 de Mayo 162 o este sábado 26 en el operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, que se desarrollará en la EPEP N° 136 del barrio de Eva Perón.

También, informó que el titular “tiene hasta un año para retirarlo”, pero si en el lapso de ese tiempo no lo hace “se lo envía a destrucción”, acentuando que “esa es la regla general para todos los documentos”.

A su turno, el diputado provincial por el Partido Justicialista (PJ) Pablo Sosa realzó esta acción del Gobierno provincial “de pensar en los vecinos”, concretando esta acción que les permitió recibir la documentación en su propio barrio, evitándoles un gasto económico y toda la diligencia que esto conlleva.