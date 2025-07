Se realizó marcha para exigir justicia por Gisel Mendoza y visibilizar la violencia de género

En una tarde cargada de emoción y reclamo social, decenas de personas se concentraron en la Plaza San Martín a las 17 horas para exigir justicia por Gisel Mendoza. La convocatoria, impulsada por familiares, vecinos y amigos buscó además concientizar sobre la violencia de género y brindar un mensaje de apoyo a quienes atraviesan situaciones de maltrato: «no están solas, y no deben callarse».

Una movilización

que mezcló dolor,

solidaridad y compromiso

La reunión comenzó con mensajes emotivos en la plaza central de la ciudad, donde se destacó el pedido de acompañamiento a víctimas de violencia. A las 17:30, la columna se dirigió en marcha hasta la Iglesia Catedral, sumando en su recorrido a más personas que se unieron espontáneamente.

Al llegar al punto final se realizó un acto que combinó aplausos, carteles con la consigna “justicia por Gisel” y momentos de silencio. Cabe decir que la causa pasó de una desaparición a un femicidio, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Gisel, de 37 años, en un descampado del barrio San Antonio el pasado martes 15 de julio.

El caso que

sacudió a Formosa

La mujer estaba desaparecida desde el domingo último por la mañana, su expareja fue detenida y horas más tarde se dio el descubrimiento del cuerpo, que presentaba señales de agresión.

Un testimonio estremecedor de una amiga de Gisel describió una relación marcada por amenazas, persecuciones y violencia física “él no la dejaba en paz… le pegaba, y al día siguiente le pedía disculpas como si nada”.

Esa amiga lanzó un fuerte mensaje a otras mujeres: “Que no se callen… que denuncien… no cambian”.

Una voz colectiva

para prevenir y resistir

Durante el acto, se pidió no solo justicia para este lamentable caso, sino también que quien esté atravesando una relación violenta dé el paso de pedir ayuda. “No están solas” fue el mensaje central: un llamado a romper el silencio y acudir a redes de protección. Organizaciones locales del Ni Una Menos y colectivos feministas reforzaron la advocación por políticas públicas y refugios efectivos.

La movilización celebrada fue una instancia de comunión social y de exigencia concreta: justicia para Gisel Mendoza y un llamado a la acción colectiva contra la violencia de género. En un contexto de conmoción local, la tarde en Formosa demostró que la voz ciudadana y la solidaridad siguen siendo herramientas fundamentales en la lucha por vidas y derechos.