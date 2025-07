Se realizó otra exitosa edición de las Ferias PAIPPA

Este viernes, se desarrolló una nueva edición exitosa de las Ferias PAIPPA en el punto fijo del Polideportivo del barrio La Paz, en la sede de Padre Grotti al 1040, donde funciona el Instituto y, también, en el Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa. Al respecto, la responsable del Área de Comercialización del PAIPPA, licenciada Pamela Moreyra, garantizó que estas ferias son fijas “todos los viernes sí o sí”, desde horas muy tempranas.

De cada edición participan aproximadamente 15 productores que rotan dependiendo de la circunstancia, explicó; y recordó que, desde el Instituto, “hacemos la logística”, entonces, “si por ahí no pueden venir los productores, traemos su producción y la comercializamos”, por lo que, luego, “después se le envía el dinero o también hacemos la transferencia”.

Asimismo, Moreyra indicó que, de forma simultánea, también se desarrollan estas ferias en el interior provincial como Riacho He Hé, Buena Vista, General Belgrano, Misión Tacaaglé, Villafañe y Villa Dos Trece.

“Así que todas las familias paipperas tienen un canal de ventas en cualquier punto de la provincia y, además, desde el PAIPPA hacemos la logística, no solamente de darle un espacio al pequeño productor como es acá, que vengan a comercializar sus productos directamente al consumidor, sino que también se hace la colocación de los productos paipperos en locales gastronómicos y en algunos supermercados locales también”, detalló.

“Todo lo que se va generando y la inyección económica no es solamente para la familia formoseña que se acerca a cada feria paippera, sino que también para la economía de esa familia paippera que se prepara toda la semana y que todo el año están trabajando”, aseguró.