Se realizó por primera vez una degustación de comidas con la entrega de módulos para celíacos

En una de las oficinas del Ministerio de la Comunidad, ubicada en la calle Paraguay al 50, en la ciudad de Formosa, ayer por la mañana se llevó a cabo la entrega de los módulos alimentarios para las personas con celiaquía, en la que por primera vez organizaron una degustación de platos con los productos que contienen dichas cajas

Acerca de esto, la directora de Atención a la Comunidad y responsable de este programa, Laura Viera, sostuvo que pese al mal tiempo fue todo un éxito la actividad, que se extendió hasta el mediodía. “La gente muy contenta, inclusive algunos se acercaron y trajeron su propia receta con los productos que se les proporcionan acá”, comentó.

Por su parte, integrantes del Programa de Salud Comunitaria también acompañaron esta iniciativa, “de esa manera, las compañeras estuvieron haciendo diferentes comidas”.

Recordó además la funcionaria que la entrega de la caja alimentaria es totalmente gratuita, “gracias a las políticas implementadas por el Gobierno provincial, las cuales permiten brindar este servicio a la gente”, resaltó.

“En total, hay más de 800 beneficiarios de los módulos para celíacos aproximadamente, entre capital e interior”, precisó y agregó que su entrega “es bimestral; en esta oportunidad, correspondió al período de marzo y abril”.

Asimismo, informó Viera que las personas interesadas pueden acercarse a la sede de Paraguay 50, para mayor asesoramiento. “Lo que se necesita es fotocopia del DNI, su historia clínica y la biopsia con el diagnóstico de celiaquía. Eso se evalúa y una vez que se tiene el alta, lo siguiente es comunicárselo a la persona para que pueda retirar el módulo correspondiente”, describió.

Por otro lado, la doctora María Zorrilla, responsable de Ayurveda Formosa, señaló la importancia de esta primera puesta en escena de comidas preparadas con productos como polenta, harina de maíz, harina de arroz, aceite, leche, etcétera, los cuales vienen en dichas cajas.

En ese sentido, advirtió que “el consumo de gluten, en realidad, no solo trae problemas a las personas celíacas, sino que a todos puede llegar a causarnos algún tipo de inflamación intestinal, que tal vez no nos damos cuenta. Pero al reducir el consumo de las harinas refinadas y productos con gluten se mejora mucho la digestión y, por ende, la salud en general”, aseveró la especialista.

Entonces, consideró que “es bueno aprender estas recetas con otros integrantes, sin gluten”. Además, valoró que ello “representa un alivio, porque estas cajas son muy completas, de buena calidad los productos y rinden muchísimo. Así que es una gran ayuda para los beneficiarios”.

Por ejemplo, entre las recetas preparadas estaban pizzas sin TACC, con rúcula y tomate, también tapiocas, milanesas, arepas, “que es una receta típica de Colombia y Venezuela que sería como la receta del bori bori, pero que se hace como una tortillita de harina de maíz y queso, que se la come generalmente en la merienda o el desayuno caliente”, mencionaron desde la organización e indicaron que a las cajas se anexaban los recetarios de dichos platos exquisitos.

