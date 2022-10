Se realizó reunión informativa sobre subsidios y segmentación tarifaria de energía eléctrica

Compartir

Organizado por la Municipalidad de la ciudad, se llevó a cabo ayer una reunión informativa sobre subsidios y segmentación tarifaria del servicio de energía, dirigida a empleados comunales, cooperativistas, vecinos y vecinas, de la que participaron el intendente Jorge Jofré, el gerente General de Refsa, Ing. Benjamín Villalba quien acudió acompañado de miembros del área de sistemas del organismo.

El encuentro se desarrolló en el Centro Cultural Municipal y contó con una nutrida participación de personas que interesados en poder ser beneficiarios de la Tarifa Social Nacional recibieron la charla informativa, a la vez que se los guió de cómo realizar la carga paso a paso de todos los datos necesarios en la página web www.argentina.gob.ar/subsidios que les permitirá poder acceder al beneficio y así mitigar el importante impacto tarifario que tendrá el servicio de energía eléctrica.

La reunión informativa fue de vial importancia, teniendo en cuenta que el 30 de octubre vende el plazo para poder presentar la solicitud, por lo que fue muy beneficiosa para todos los que acudieron a la convocatoria. Pero además, en la reunión se informó que desde la Municipalidad se armarán comisiones las cuales tendrán a su cargo en distintos sectores de la ciudad realizar la carga de datos para ayudar a los vecinos y vecinas y que este incremento no golpee la economía familiar.

Al hacer uso de la palabra, el intendente Jofré, explicó que la reunión informativa “tiene por objeto dar a conocer la situación con la que se encontrarán los usuarios de aquí en adelante con la Segmentación Energética”, y en ese marco advirtió que “los incrementos serán muy significativos y tenemos esta herramienta que nos permitirá poder mitigar esta situación, como Municipio nos comprometemos a formar equipos capacitados de asistencia al vecino para trabajar sobre la segmentación tarifaria”.

“Sabemos que nuestra provincia es electro dependiente, y tengo entendido que 1000 kv de consumo es prácticamente nada, y se va a pagar tres o cuatro veces más de lo que se está pagando actualmente”, adelantó. “Debemos tener en cuenta que este beneficio va a estar vigente para actualizarlos hasta el 30 de octubre, por lo que pido que se esté atento y transmitan esta situación”, dijo Jofré para concluir.

Por su lado, el gerente de REFSA Benjamín Villalba, afirmó “es una oportunidad para que toda la familia municipal se entere de los beneficios de la Tarifa Social Nacional, es decir que la Nación está aportando el 70% del precio de la energía, y que los usuarios de REFSA y de todo el país pagan solo el 30% del valor”.

“Esta segmentación está orientada a que, los usuarios de escasos recursos, pueda pagar la tarifa social, ya que la media la pagan los de clase media, y la plena, la de buenos recursos económicos”.

“El gobernador Gildo Insfrán, junto con los gobernadores del norte, hicieron gestiones, y entonces los primeros 550 kv tienen la Tarifa Social Nacional; esta no es otra cosa que la tarifa actual de REFSA”, aclaró el funcionario. “El excedente de esos 550 kv cae en tarifa plena, y aquella persona que entra en el www.argentina.gob.ar/subsidio a segmentarse y pueda demostrar que gana menos de 140 mil pesos, cae directamente en la Tarifa Social. El objetivo de esta reunión precisamente es dar información a la familia municipal y a todos los interesados para que no pierdan este beneficio”, finalizó.

Por último, Norma Arce, vecina del B° San José Obrero, expresó “quiero agradecer este lugar y la convocatoria del intendente para escuchar y saber todo lo relativo a la segmentación, cómo podemos hacer para aliviar nuestros gastos, ya que llega el verano y queremos aliviar nuestra situación económica”, indicó. “El impuesto sin subsidio impacta mucho en una trabajadora común como yo, es muy elevado teniendo en cuenta, además, que no es el único y todo va sumando, sin contar que la energía eléctrica usamos para casi todas las cosas: planchar, lavar, iluminar, entretenernos, etc”, detalló.

“Si tenemos esta ayuda – precisó – será bienvenida para nuestra economía; yo tengo una familia numerosa y hacemos mucho uso, por ejemplo, del aire acondicionado en verano, lo cual ya dejó de ser un lujo para ser un bienestar, y una trabaja para tener todas las comodidades en el hogar”.

