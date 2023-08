Se realizó un recital de poesía con destacadas presencias en la UNaF

En el marco de la Diplomatura en Escritura Creativa, el pasado martes 22 de agosto, en horas de la tarde, se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Formosa un recital de poesía del que participaron el poeta español afincado en EEUU Fernando Operé y el escritor y periodista argentino Mempo Giardinelli. La actividad fue coordinada por el escritor y docente de la UNaF Orlando Van Bredam.

En ese marco, Mempo Giardinelli destacó: “En Formosa me siento como en mi casa. Se propuso un recital poético para el que nos ha acompañado Fernando Operé que es un catedrático de la Universidad de Virginia (EEUU), muy amigo mío hace 30 años, un gran poeta”.

Fernando Operé, por su parte, dijo que “yo amo Argentina, de hecho he escrito 3 libros de historia sobre el país. Vengo prácticamente todos los años y a través de mi relación con Mempo Giardinelli vengo siempre a Chaco y hoy a esta zona. Vamos al Impenetrable”.

“Para mí no solamente desde el punto de vista intelectual sino desde el punto de vista emocional tengo unos lazos muy fuertes con este país que vienen de cuando yo era estudiante y escuchaba a los Chalchaleros, a Atahualpa Yupanqui y la música me enamoró. También grandísimos poetas. Y he tenido la suerte de que mi poesía se ha recibido muy bien aquí”, concluyó.