Se recuperó auto con pedido de secuestro en Chaco

Efectivos de la División Delitos Económicos del Departamento Informaciones Policiales secuestraron un Volkswagen Bora con pedido de secuestro en una causa judicial por “Estafa”, iniciada en Resistencia, Chaco.

El martes último, alrededor de las 12:30 horas, los policías realizaban recorridas por calles internas del barrio Guadalupe, cuando observaron el auto que únicamente tenía colocado el dominio en la parte posterior y durante la verificación constataron que registraba pedido de secuestro en la provincia vecina.

Tras un trabajo coordinado con la División Sustracción Vehicular del Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía de la provincia del Chaco, se estableció que el auto interesa en una causa judicial por “Estafa”, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal 14 de la ciudad de Resistencia.

El rodado fue trasladado hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.