Se registraron largas filas de personas en las diferentes entidades bancarias de Formosa

Días atrás el Banco Central dispuso que las sucursales de las entidades bancarias abran sus puertas a partir de ayer para atender a jubilados, pensionados y a beneficiarios de prestaciones y planes sociales que sean abonados por la Anses, en este contexto a nivel nacional se generaron grandes aglomeraciones de personas desde horas de la madrugada, ante esto Formosa no fue la excepción ya que también hubo largas filas en las diferentes sucursales bancarias donde quedó en evidencia el nulo respeto al distanciamiento social.

Sucursal del Banco

Formosa en Circuito Cinco

En la zona norte de la ciudad, desde la madrugada las personas comenzaron a concentrarse para hacer la fila; en el transcurso de la mañana hubo más de 10 cuadras de personas quienes no respetaban la distancia solicitada para evitar el contagio de COVID-19.

«Yo vine a las 3 de la madrugada y aún me falta un montón para poder entrar. Cuando llegué a hacer la fila había gente hasta el Hospital Distrital», dijo al Grupo de Medios TVO una vecina que estaba aguardando en la fila; además confió: «tengo la esperanza de llegar a ingresar antes de las 12 horas, pero no sé si lo lograré».

Otra acotó: «llegué a las 3:30 horas. Vine preparada para esperar y traje una silleta. Hay muchísimas personas haciendo fila, es impresionante. Solo por ventanilla cobramos porque mi mamá no tiene tarjeta».

Ante la gran cantidad de personas que había en la zona, cerca de las 10 de la mañana efectivos de la Policía de Formosa procedieron a verificar y controlar que solamente el beneficiario aguarde en la fila, y a las personas que «acompañaban» les pidieron que se vuelvan a sus casas a cumplir con el aislamiento obligatorio.

Debido a las horas de espera, dos jubiladas se descompasaron y luego fueron asistidas por personal de la entidad y personal policial. «Estamos atentos a todo lo que pueda pasar, la señora se descompensó cuando se enteró que no le tocaba cobrar. Entró en un estado de desesperación y comenzó a llorar», contó al respecto un trabajador del banco.

Anexo de la calle

Mitre del Banco Formosa

Si bien en la sucursal que se encuentra en la zona céntrica la cantidad fue menor a la que había en el Circuito Cinco, se trató de un número considerable. «Estoy acá desde las 4 de la mañana, cuando llegué ya había muchísima gente. Por suerte avanzamos bastante rápido, la atención es ágil», aseveró una mujer que esperaba comprar el Ingreso Familiar de Emergencia.

Asimismo, contó que «lo importante es mantener el respeto, porque hubo varios inconvenientes a causa de algunos vivos que intentaron ‘colarse'».

«Es impresionante, somos muchos esperando poder ingresar para cobrar, ojalá lleguemos todos», asintió un pensionado quien además agregó que «situación similar sucede en los distintos cajeros automáticos. La gente dejó de lado la cuarentena y salió a cobrar».

«Yo vine a cobrar porque ya no tengo más plata, tengo que comprar mercaderías. Entiendo la situación en la que estamos con el coronavirus por eso tomé mis precauciones, pero de igual manera acá es imposible cuidarnos, la sociedad no colabora», lanzó una abuela indignada.

Sucursal Anexo

del Banco Nación

Mismo panorama se pudo apreciar en la sucursal Anexo del Banco Nación, Fontana 635. «Yo llegué acá a las 7:30 horas de la mañana, había bastante gente. Vinieron personas que todavía no tenían que cobrar porque según su terminación de DNI no le tocaba, entonces se tuvieron que ir, por eso avanzó bastante rápido la cola», comentó una pensionada y confesó que le «asombró» la aglomeración.

«Tenemos que aprovechar que el banco abrió para sacar nuestra plata porque debemos estar encerrados y no nos puede faltar para comer», añadió la misma, quien también destacó que «la atención es bastante rápida».