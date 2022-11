Se registraron largas filas frente a la ANSES para inscribirse en el Refuerzo Alimentario

Compartir

Ayer, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a depositar la primera cuota del bono IFE 5, con el que el Gobierno espera aplacar la indigencia, para quienes se inscribieron hasta el pasado 7 de noviembre inclusive. En este marco y teniendo en cuenta que las inscripciones aún se encuentran abiertas también se aglomeraron frente a la oficina del organismo cientos de formoseños que no pudieron realizar el trámite.

Un hombre consultado por el Grupo de Medios TVO comentó que «vine a las 6:30 horas, la fila daba la vuelta a la esquina. Vine a inscribirme al bono».

De la misma forma, otro hombre comentó: «llegué hace un ratito, vine a ver si completo la inscripción para el bono, no pude hacerlo y como no tengo internet no sabía nada, unos vecinos nomas me comentaron que hasta ahora lo puedo tramitar».

«Yo creo que estoy en condiciones, porque no cuento con ningún tipo de beneficio. No tengo ingresos formales, trabajo en changas», asintió esperanzado.

«Yo trabajo, justamente estoy pintando un galpón y me dieron permio para que venga a realizar mi tramite», dijo y añadió que «ojalá que me salga, sería una gran ayuda porque no tengo nada, estoy en cero».

«Vine a realizar otro tramite, no el IFE. Si bien hay mucha gente esperando para ingresar no me sorprende para nada porque siempre se repite la misma historia. Vengo con mucha paciencia y tiempo», confió otra de las personas que aguardaba en el lugar.

Cabe recordar que Según dispuso el Decreto 758 del Ministerio de Economía en el que se oficializó la medida la semana pasada, el Refuerzo Alimentario «será otorgado a personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad».

El bono será de $ 45.000 y se pagará en dos cuotas de $ 22.500 entre noviembre y diciembre.

La inscripción continúa abierta tanto para quienes deseen anotarse por primera vez como para quienes vieron rechazada su Declaración Jurada en un primer momento, pero ahora la pueden corregir.

Para conocer si el pago del bono fue aceptado o no, es preciso ingresar a Mi ANSeS de forma virtual con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal. Allí, se especificará si los datos ingresados concuerdan con el pago del Refuerzo Alimentario.

En caso de que el Refuerzo Alimentario haya sido aprobado, se mostrará el siguiente mensaje tras haber aprobado la evaluación socioeconómica.

