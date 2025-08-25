Se registró un mínimo descenso de casos COVID-19 al concluir esta semana

Ante nuevos días de bajas temperaturas, las autoridades sanitarias solicitan a la población reforzar la prevención, teniendo en cuenta que son propicios para el aumento de las enfermedades respiratorias.

El parte epidemiológico de este domingo 24 emitido por el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano, informó que en la última semana se han realizado 429 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 12 de ellos resultados positivos, con un índice de positividad 2,8 %.

Diez de ellos fueron registrados en la ciudad de Formosa, mientras que los dos restantes pertenecen uno a Pozo del Tigre y el otro a Clorinda.

De esta manera, indicaron que hay 22 casos activos; se registraron 11 altas y no hay pacientes internados. Por su parte, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 109 en total.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy, precisaron que son 150.423 casos diagnosticados en total; 148.975 pacientes recuperados y 1351 fallecimientos por coronavirus.

Asimismo, respecto a la campaña de vacunación, recordaron a la comunidad que todos los vacunatorios de la provincia permanecen habilitados para inmunizarse contra esta enfermedad.