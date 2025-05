Se registró una pequeña variación en los casos de dengue al finalizar esta semana

Los días de lluvia y de alta humedad son ideales para la formación de criaderos de mosquitos. Por eso, piden a los vecinos eliminar todo tipo de recipientes donde puedan poner sus huevos y reproducirse. Recuerdan que sin mosquitos no hay dengue.

En la última semana se realizaron 5115 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando 65 de ellos resultados positivos de dengue, según el parte informativo provincial de la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue.

En el informe semanal del Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano se indicó también que los casos detectados corresponden, 26 a la ciudad de Formosa y luego se distribuyen los casos en las localidades del interior.

En San Martín Dos se registraron 17, Laguna Blanca siete, General Belgrano cuatro. Después están con dos casos Siete Palmas y Laguna Naineck y, finalmente, con un solo caso las localidades de Misión Tacaaglé, Riacho He Hé, El Espinillo, Comandante Fontana, Pozo del Tigre, Ibarreta y Palo Santo.

En la actualidad no hay pacientes internados en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital.

Se indicó además que 311 llamadas telefónicas se efectuaron como parte del seguimiento clínico diario a pacientes con dengue.

Por su parte, se llevan acumulados un total de 856 casos diagnosticados desde el 1º de enero de 2025 a la fecha y los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2.

Asimismo, desde el 1º de enero de 2024 a la fecha no se lamentó ningún fallecimiento por causa del dengue.

En materia de acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se realizaron control focal a 2776 viviendas, otras 4749 fueron visitadas y permanecieron cerradas 1494.

A su vez, negaron el ingreso a la brigada sanitaria 479, erradicaron larvas de mosquitos en 359 viviendas; y la provisión de repelentes y larvicidas fabricados por el Laboratorio Provincial Laformed alcanzaron una cifra de 3545 productos.

Finalmente, estuvieron afectadas a la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti unas 359 personas