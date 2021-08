Se rehabilitan actividades a medida que avanza la vacunación y bajan los contagios de coronavirus

Compartir

Con el avance de la campaña nacional de vacunación y la mejoría de los indicadores epidemiológicos, las provincias flexibilizan restricciones a la circulación, amplían aforos y habilitan actividades, aunque piden mantener los cuidados frente a la pandemia de coronavirus.

De este modo, además del reinicio de las clases presenciales, se reanuda el funcionamiento de salones de eventos, aumenta la capacidad de comensales permitidos en bares y restaurantes, vuelven los encuentros religiosos, se permite hasta la mitad de salas ocupadas en los cines y teatros y se autoriza la realización de shows musicales al aire libre hasta con 1.000 asistentes en la mayoría de las provincias.

En la provincia de Buenos Aires rige desde ayer un nuevo sistema de fases para definir el estado epidemiológico de los distintos municipios que, según el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, habrá ahora “dos fases: la general, que aplica a toda la provincia, y la de reserva, que es la de alarma sanitaria y epidemiológica”.

El gobierno bonaerense indicó que los 135 municipios se encuentran en fase general y por lo tanto pueden llevar adelante distintas actividades recreativas, culturales, comerciales o de servicios con “un aforo de hasta el 70%” en lugares cerrados, “salvo bingos o casinos, que es del 30%”.

Bianco recordó que “se pueden realizar eventos masivos de hasta mil personas” pero seguían “suspendidos viajes grupales, reuniones sociales de más de 10 personas en el interior de las viviendas, las reuniones de más de 20 personas ​en espacios exteriores, las reuniones en espacios públicos de más de 100 personas, las actividades en discotecas, salones de fiestas o de baile”.

“Toda la provincia se encuadra ahora en la fase general. Hoy en día no tenemos distrito en situación de alarma sanitaria”, destacó ayer el funcionario y remarcó que “la pandemia no terminó” por lo que instó a la población a “seguir cumpliendo protocolos y manteniendo los cuidados como uso de barbijo, ventilación y distanciamiento”.

En ese marco, el director ejecutivo del hospital Interzonal de Agudos José Penna de Bahía Blanca, Gabriel Peluffo, dijo a Télam que “frente a la flexibilización de las medidas obviamente nuestra preocupación simplemente por el aumento de la circulación social aumenta la posibilidad de contagio”.

“La curva está mesetada en nuestro distrito, y relativamente alta, veremos como es la evolución de las nuevas variantes”, agregó y sostuvo que “de acuerdo a los números fríos habrá que hacer las restricciones necesarias en caso que comiencen nuevamente a haber mayor ocupación de camas”.

Peluffo precisó que ahora “tenemos un momento de calma con respecto a la ocupación de camas, con un porcentaje bastante bajo en comparación al mes anterior pero eso no nos permite relajarnos frente a un nuevo embate de la pandemia teniendo en cuenta que en casi todos los lugares hubo terceras olas y mediadas por las nuevas variantes”.

En Córdoba, mediante decreto provincial 824/2021, desde el 2 de agosto se ampliaron las flexibilizaciones a nuevas actividades como el de los viajes grupales hasta diez personas, la apertura de bingos y casinos con aforo de hasta el 40% y horario de funcionamiento entre las 9 y 23, en tanto se permiten reuniones sociales de hasta 50 personas en espacios públicos.

El ministro de Salud, Diego Cardozo, quien se encuentra aislado con coronavirus positivo, había fundado las flexibilizaciones a partir de la reducción de la ocupación de las camas críticas y de los casos positivos, además del aumento en el universo poblacional de vacunados.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Campana, adelantó que desde el domingo 15 de agosto se habilitarán las competencias del deporte federado y amateur, gimnasios y natatorios.

En Santa Fe, un decreto que entró en vigencia el 7 de agosto y se extiende hasta el 20, permite actividades presenciales en el ejercicio de profesiones liberales, en la actividad inmobiliaria y de aseguradoras, en tareas administrativas de sindicatos, entidades empresariales, cajas y colegios profesionales y obras sociales.

También se habilitaron actividades presenciales de empresas industriales, la construcción, comerciales o de servicios; y las visitas y salidas programadas de geriátricos.

El decreto habilita a partir del 1 de septiembre la realización en forma presencial de las asambleas y actos eleccionarios de personas jurídicas públicas y privadas, incluidos los colegios y consejos profesionales, indica la norma.

Esas habilitaciones se sumaron a las permitidas desde hace tres semanas cuando se extendieron los horarios de circulación vehicular entre las 6 y las 22 horas y los de la gastronomía hasta las 24 los viernes, sábados y vísperas de feriado.

También se habilitaron las reuniones sociales en domicilios particulares hasta 10 personas, al igual que en espacios públicos y la práctica de deportes grupales y de entrenamiento.

El gobierno de Mendoza dispuso el levantamiento del alerta sanitaria dispuesta desde el 06 de julio de 202 y ya no habrá restricciones para circular durante la noche, según un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial,

“Los mendocinos hemos demostrado responsablemente que podemos cuidarnos. El cumplimiento de las restricciones nos permite avanzar en nuestra libertad e ir habilitando de a poco nuevas actividades”, expresó hoy el gobernador Rodolfo Suarez en redes sociales.

La medida dispuso “un aforo general para todas las actividades en espacios cerrados -garantizando adecuada ventilación- 70% del factor de ocupación, hasta un máximo de 250 personas, siempre bajo estricto cumplimiento de los protocolos aplicables a cada actividad”.

También estableció la autorización para realizar eventos “al aire libre hasta un máximo de 1.000 personas, mientras deberá cumplirse con el distanciamiento social o agrupamiento por grupo familiar conviviente”.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, estableció hoy flexibilizaciones a las restricciones gracias al “avance de la vacunación y la situación sanitaria” pero también llamó a “seguir cuidándonos para seguir en el camino a la normalidad”.

La circulación en Entre Ríos se extendió de 6 a 2 de cada día, quedando exceptuadas las personas afectadas a situaciones, actividades y servicios esenciales; los gastronómicos podrán funcionar de 6 a 1.30; y se habilitaron eventos en lugares cerrados con un 70% de aforo.

En La Pampa, donde las actividades económicas, comerciales, culturales y deportivas ya estaban habilitadas, el Gobierno resolvió extender las autorizaciones a encuentros familiares, las fiestas y celebraciones religiosas con un cupo de hasta 100 personas ante la mejora de las condiciones epidemiológicas.

Las clases son presenciales, aunque también el sistema educativo provincial incluye la virtualidad y a partir del 17 de agosto, las y los empleados de la administración pública con una dosis de la vacuna contra el coronavirus, podrán ser convocados a sus ámbitos laborales.

En Santiago del Estero desde el lunes el Comité de Emergencia habilitó las reuniones familiares hasta 10 personas en domicilios particulares pero aclaró que continúan “prohibidas las reuniones sociales en domicilios particulares”, aunque en bares y restaurantes está permitido un aforo del 50 % y hasta 6 personas por mesa, manteniendo la distancia de dos metros y respetando los protocolos establecidos.

El horario de circulación vigente en toda la provincia es de 6 a 24, con excepción de Nueva Esperanza y Monte Quemado, en donde se mantiene el horario de circulación de 6 a 22, “hasta una nueva evaluación epidemiológica en esas dos ciudades”, añadieron fuentes del COE.

En Jujuy, donde los locales comerciales y gastronómicos funcionan con un aforo del 50%, la circulación se mantiene desde el 16 de julio restringida entre las 2 y las 6, excepto para las personas que realizan funciones esenciales, frente a la pandemia del coronavirus sin que se anunciaran nuevas flexibilizaciones.

“La premisa es mantener el equilibrio entre salud y economía y entre salud y la vida normal de las personas. En Jujuy hemos mantenido la actividad permanentemente abierta”, expresó el gobernador Gerardo Morales en el último informe del Comité Operativo de Emergencias y apuntó que la provincia tuvo clases desde febrero, “no hemos cerrado nunca”.

Por otro lado, el COE indicó que se mantiene una curva epidémica “con tendencia a la baja” tras un ascenso sostenido hasta la semana siguiente del día del Padre que llegó a un pico de 360 casos.

En Salta, el Comité Operativo de Emergencia (COE) resolvió el lunes extender las medidas de cuidado vigentes por el coronavirus hasta el 1 de octubre, luego de analizar la situación epidemiológica de la provincia y el avance de la campaña de vacunación.

Entre las restricciones que se mantienen, se destaca el funcionamiento de la actividad gastronómica en espacios abiertos y ventilados, en veredas, con estricta protección sanitaria, respetando distancia social y los protocolos específicos vigentes, con atención al público hasta las 24.

