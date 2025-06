Se reportaron 23 nuevos casos de dengue y refuerzan el pedido de prevención ante las lluvias

Preocupa el número de nuevos casos de dengue en Formosa: 23 positivos en la última semana

Las autoridades sanitarias insisten en mantener las medidas de cuidado a pesar del escenario epidemiológico favorable

El parte semanal difundido este sábado 21 de junio por la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue reveló que se confirmaron 23 nuevos casos positivos de dengue en la provincia de Formosa. Aunque el panorama general sigue siendo alentador, el registro de nuevos contagios en la última semana evidencia que el virus continúa circulando y que la prevención debe sostenerse, especialmente frente a las lluvias que continúan afectando la región, aun en el contexto de temperaturas más bajas.

Según el informe, se realizaron 5.012 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, lo que derivó en la detección de los 23 casos. La ciudad de Formosa Capital concentró la mayoría, con 13 positivos, seguida por Pozo del Tigre (3), Las Lomitas (2), y un caso en cada una de las localidades de Comandante Fontana, El Espinillo, San Martín Dos, Palo Santo y Laguna Blanca.

Frente a esta situación, el Ministerio de Desarrollo Humano reiteró su pedido a la comunidad para que no baje la guardia, subrayando que “las lluvias sostenidas, aunque se den en invierno, siguen generando condiciones ideales para la proliferación del mosquito Aedes aegypti”, principal vector del dengue.

Panorama general: sin internaciones ni fallecidos

El informe destacó también que actualmente no hay pacientes internados en hospitales de alta complejidad de la capital provincial y que, desde el 1 de enero de 2024, no se registraron fallecimientos por la enfermedad. Además, no hubo necesidad de transfusiones ni administración de hemocomponentes por dengue en los centros de salud.

En paralelo, las tareas de seguimiento clínico se mantienen activas: en la última semana se realizaron 363 llamadas diarias a personas diagnosticadas para controlar la evolución de su estado de salud.

Acciones en el

territorio

y control focal

En el terreno, 359 personas estuvieron abocadas al control del mosquito transmisor. Las brigadas sanitarias realizaron 650 controles focales en viviendas, visitaron 1.037 domicilios (de los cuales 342 estaban cerrados y 45 se negaron a permitir el ingreso) y se eliminaron 27 focos larvarios. También se distribuyeron 650 productos repelentes y larvicidas fabricados por Laformed.

Desde el comienzo del año hasta la fecha, Formosa suma un total de 1.330 casos de dengue diagnosticados, con presencia confirmada de los serotipos DEN 1 y DEN 2.

Recomendaciones para la comunidad

Frente al contexto climático y el registro sostenido de casos, las autoridades provinciales reiteraron la importancia de la prevención domiciliaria, destacando que el dengue no se combate solo desde el sistema de salud, sino que requiere la participación activa de toda la población.

Entre las recomendaciones más importantes se incluyen:

• Eliminar recipientes que acumulen agua (baldes, botellas, neumáticos, macetas, bebederos de animales).

• Tapar tanques y depósitos de agua para evitar que los mosquitos depositen sus huevos.

• Cambiar el agua de floreros y bebederos diariamente.

• Usar repelente corporal en la piel expuesta, especialmente al amanecer y al atardecer.

• Instalar mosquiteros en puertas y ventanas y usar ropa de manga larga cuando sea posible.

• Permitir el ingreso de las brigadas sanitarias a los hogares para realizar controles y eliminar criaderos.

“El dengue sigue presente en nuestra provincia y en el país. Es clave no relajarse y sostener el compromiso con la prevención en cada casa”, concluyeron desde el Ministerio.