Se reportaron dos casos positivos de coronavirus en Formosa y Pozo del Tigre

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia “Dr Enrique Servián” reportó dos nuevos casos positivos de COVID-19. Con satisfacción, el organismo comunicó que no hubo decesos en las últimas 24 horas.

De acuerdo al informe emitido, se realizaron 454 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 2 de ellos resultado positivo a coronavirus (0,4 % de positividad), en pacientes de 33 y 41 años de edad. En el caso de Formosa, la persona consultó por síntomas, y el caso de Pozo del Tigre es un contacto estrecho de un caso positivo. Asimismo recibió el alta un paciente.

Hasta el momento, la provincia de Formosa informó 63.961 casos diagnosticados de coronavirus, 62.656 recuperados, 1218 fallecimientos y 20 casos activos. Se realizaron en este contexto 1.286.952 test (4,97% de positividad acumulada).

Vacunación

Se informó además que en la continuidad de la campaña contra el Covid-19 prevista para el mes de octubre el día domingo 31 recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm los niños de 5 a 11 años, en las localidades de Pirané, El corralito, Estero Grande, Loma Senes, La Disciplina, El Palmar, Pilagá Tercero, Colonia La Loma, Palo Santo, Potrero Norte, El Coatí, Colonia El Progreso y los Matacos.

También completaron su esquema de vacunación con la segunda dosis de la vacuna Pfizer los adolescentes de 12 a 17 años que se habían aplicado la primera dosis de la vacuna Moderna hasta el 1 de octubre o Pfizer hasta el 8 de octubre inclusive. De la misma forma lo hicieron aquellas personas de 18 años en adelante que aún no se habían vacunado.

Se consignó además la vacunación que se llevó a cabo este lunes, cuando se aplicó la primera dosis de la vacuna Sinopharm a los niños de 5 a 11 años, en las localidades de Herradura, Tatane, Banco Payagua, Villa Escolar, KM 100- 128 N.R.B., Mansilla, Laishi, El Esterito y Yatai Tres Mojones.

Como así también accedieron a completar su esquema de vacunación con la segunda dosis de la vacuna Pfizer los adolescentes de 12 a 17 años que se hayan aplicado la primera dosis de la vacuna Moderna hasta el día 29 de septiembre inclusive.

Además, recibieron la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca quienes se hayan aplicado la primera dosis de esta vacuna hasta el 29 de septiembre inclusive y también se aplicó la segunda dosis de las vacunas Sinopharm y Sputnik V a quienes se hayan aplicado la primera dosis de estas vacunas el 6 de octubre inclusive.

Asimismo, la vacunación estuvo abierta para los adolescentes de 12 a 17 años que aun tengan pendiente la aplicación de la primera dosis de la vacuna PFIZER, así como aquellas personas de 18 años en adelante que aún no se hayan vacunado.

Se informó además que el martes 2 en la ciudad de Clorinda, podrán completar su esquema de vacunación con la segunda dosis de la vacuna Pfizer los adolescentes de 12 a 17 años que se hayan aplicado la primera dosis de las vacunas Moderna o Pfizer hasta el día 5 de octubre inclusive.

En esta misma jornada estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca quienes se hayan aplicado la primera dosis de esta vacuna hasta el 5 de octubre inclusive y de las vacunas Sinopharm y Sputnik V quienes se hayan aplicado la primera dosis hasta el 12 de octubre inclusive.

Ese mismo día en Clorinda podrán también acercarse para recibir la vacuna contra el Covid-19 aquellos adolescentes de 12 a 17 años que aún tengan pendiente la primera dosis de la vacuna Pfizer, así como aquellas personas de 18 años en adelante que aún no se hayan vacunado.

