“Se respetó mucho la cuarentena. Solo podías salir para ir al supermercado, hospital y farmacias”

El formoseño Maximiliano Lovera, volante ofensivo de Olympiakos, que ganó el título de Liga hace una semana, charló con Doble Amarilla y comentó el estado de situación en Grecia. “Solo podías salir para ir supermercado, hospital y farmacias”, agregó. ¿Sigue el fútbol argentino a la distancia? “Obviamente, tanto al torneo como a Rosario Central”, indicó.

A una semana de obtaener el 45° título de liga para su actual equipo, el ex volante ofensivo de Rosario Central marcó que “acá se respetó mucho la cuarentena”. “Solo podías salir para ir supermercado, hospital y farmacias”, agregó. Sobre el título obtenido con Olympiakos, indicó: “No es lo mismo jugar sin público, cuando termine el torneo lo vamos a festejar como se debe”. ¿Sigue el fútbol argentino a la distancia? “Obviamente, tanto el torneo como a Central”, manifestó.

Sobre cómo vivió la pandemia a la distancia, el de Laguna Blanca dijo: “La verdad que es algo muy feo lo que está pasando. Gracias a Dios, estoy con mi familia y mi novia acá en Grecia. Eso dentro de todo me dejó más tranquilo. En un principio, se cerraron todos los aeropuertos, tiendas y puertos. La gente fue consciente de lo que pasaba y no andaba por las calles, se respetó mucho la cuarentena. Solamente podías salir para ir al supermercado, hospital y farmacias.

Sobre el titulo obtenido y el futbol de Grecia, expresó: “Todavía el torneo no terminó, quedan 5 fechas. Festejamos un poco en el vestuario, pero no es lo mismo: estamos jugando sin público y es otro ambiente sin la hinchada. Cuando termine el campeonato, lo vamos a festejar como se debe. Hay algunos que te presionan mucho y otros que te dejan jugar más. En esos casos, hay muchos espacios para recibir solo. Se parece al argentino en algunas cosas, allá hay mucha presión y mucho roce. En lo personal me fue bien. Tuve partidos en Champions en la Euro y estoy muy contento de poder jugar esos partidos importantes. Sigo aprendiendo y entrenando para seguir mejorando día a día”.

Para cerrar dijo: “Sigo a Central y el torneo. El fútbol argentino es muy lindo y competitivo. Y extraño a los amigos y familiares más que nada. Tengo a mi hermano en Argentina, que no puede venir por el tema del virus. Gracias a Dios, están todos bien”.