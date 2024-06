Se retira Rubén Magnano, el DT campeón olímpico con la selección argentina

A los 69 años, el director técnico cordobés que dio inicio a la Generación Dorada, confirmó que no volverá a dirigir. “Estoy viviendo un momento de gratitud muy grande”, dijo.

“No dirijo más. No sé si me tendré que morder la lengua, pero un poco como dicen ‘he colgado los botines’”, fueron las palabras con las que Rubén Magnano anunció su retiro como entrenador de básquetbol. El ex director técnico que logró ganar la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con la selección argentina, de último paso por Uruguay, confirmó su alejamiento del deporte con el que tuvo un rotundo éxito.

A 20 años de la gesta olímpica en Grecia, uno de los precursores de la Generación Dorada del básquetbol argentino sorprendió este martes al contar que no volverá a dirigir a un equipo. “No me he tomado el tiempo de pensar que cosa hoy es seductora para mi. Aparte porque estoy viviendo una parte de mi vida que no pretendo tener distracciones -en el buen sentido- que me saquen el tiempo. Hoy no es negociable y sé que si dirijo voy a tener que sacar ese tiempo. Entonces es un poco por eso esa decisión. Me retroalimento con cosas de básquetbol”, explicó el cordobés de 69 años en una entrevista con Super Deportivo Radio.

Magnano contó que está viviendo en plenitud, disfrutando de su familia y que a pesar de su alejamiento de la dirección técnica, seguirá ligado al deporte que lo hizo crecer. “Cualquier conversación o diálogo caemos siempre en el básquet. Siempre va a estar presente. La felicidad no pasa solo por un logro ni por una medalla obtenida o reconocimiento. Ser feliz es sentirse bien con uno mismo porque en esencia es lo que nos sirve, estar tranquilos”, continuó en la extensa nota que brindó desde San Guillermo, Santa Fe.

“Me gustaría que me recuerden como lo hacen hoy. Estoy viviendo de manera, sencilla normal. De manera muy humana. Estoy viviendo un momento de gratitud muy grande. Ese reconocimiento me fortalece. Que me recuerden como una persona que ha tomado como bastión algo que en esta sociedad no se está tomando con la seriedad que tendría que ser. Que me recuerden por haber llevado a algún lugar por el trabajo”, completó el ahora ex entrenador.

Tras la noticia, Julio Lamas, quien fuera su asistente en la selección nacional se manifestó en las redes sociales con un mensaje en X. “Todos de pie. Se retira Rubén Magnano. Nos llevó a la gloria en Atenas 2004 y a ganarle al Dream Team. Siempre creía que se podía ganar el próximo partido y los preparaba al detalle como nadie. Una persona fundamental en la historia de nuestro básquet. Gracias, Rubén”, escribió.

Nacido un 9 de octubre de 1954 en la ciudad de Villa María, Córdoba, Rubén Magnano inició su carrera como entrenador en Atenas en 1990. En el conjunto más ganador de la Liga Nacional obtuvo 9 títulos, incluyendo logros internacionales como la Liga Sudamericana de Clubes, el Panamericano y el Sudamericano. Además, ascendió con Luz y Fuerza de Posadas en la temporada 1994/95.

Entre sus logros con la selección argentina, Magnano fue campeón del Sudamericano y el Panamericano con la categoría Sub-21 y con la Mayor alcanzó la gloria en el Sudamericano y FIBA Américas (2001), obtuvo la medalla dorada en los Juegos de Atenas 2004 y además fue subcampeón del mundo en Indianápolis 2002. En estos últimos torneos, Argentina venció dos veces a Estados Unidos, siendo la primera selección en derrotar a un Dream Team, compuesto por 12 jugadores NBA.

Entre sus logros personales, el cordobés fue nombrado como entrenador del año en la Liga Nacional 1999/2000, ganó el Premio Konex de platino como mejor director técnico de la década en la Argentina (2010) e ingresó al Salón de la Fama de la FIBA en 2021. Durante su trayectoria dirigió a Atenas, Boca Juniors, Pallacanestro Varese (Italia), Cajasol (España) y las selecciones de Brasil y Uruguay.