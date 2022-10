Se retira una leyenda: a los 43 años, Paolo Quinteros le dijo adiós al básquet

Compartir

Linkedin Print

Después de 24 temporadas como profesional, dejó la actividad uno de los máximos exponentes del básquet nacional.

Paolo Quinteros, uno de los jugadores más destacados de las últimas décadas, anunció esta tarde su retiro del básquet profesional. “Me di cuenta que para comenzar una nueva etapa tenía que cerrar la otra”, explicó en diálogo con la Asociación Argentina de Jugadores de Básquetbol (AdJ).

La salida de Paolo marcará el adiós de uno de los jugadores más grandes que ha dado nuestra competencia. El escolta entrerriano de 1,88 metros y 43 años deja el básquetbol después de 24 temporadas en activo. Lo hace tras jugar las últimas once campañas en Regatas de Corrientes, equipo con el que fue campeón en la temporada 2012/13 de Liga Nacional.

«Es inevitable ponerse nostálgico, tomar dimensión de lo transitado, lo logrado, los sueños cumplidos. Hablo del tema y se me pone la piel de gallina, se me hace un nudo en la garganta. Es toda la vida con la pelota, desde los 5 años disfrutando hasta terminar la secundaria y dedicarme de lleno al básquet competitivo”, dijo

Y agregó: “dejo este deporte completamente vacío, lo di todo, le di todo al básquet y el básquet me dio muchísimo a mí. Estoy súper agradecido, no puedo pedir nada más. Esta actividad me hizo crecer como persona, me educó, me ayudó a ver cosas importantes que me van a acompañar para la vida que sigue”.

Quinteros dejó una profunda huella en La Liga, donde debutó en el 2000 para ser campeón con Estudiantes de Olavarría. Dos años después fichó para Boca, donde también obtuvo un campeonato, antes de pegar el salto a España.

Luego de su paso por el Viejo Continente, regresó a nuestro país para vestir los colores de Regatas, equipo en el que se convirtió en una institución por más de una década.

“El cariño y el respeto de mis compañeros, de los rivales, del público, los árbitros. Aparte de ser un buen jugador, siempre busqué dejar una buena imagen, ser una buena persona. Eso después permanece en la memoria. Es algo muy fuerte con lo que me quedo”, expresó.

Paolo jugó 16 temporadas en el certamen doméstico, con un total de 756 partidos disputados. Obtuvo tres veces el título de La Liga(Estudiantes de Olavarría 00/01; Boca 03/04; Regatas 12/13) y se ubica como el séptimo máximo anotador de la competencia con 12.053 puntos convertidos. También se encuentra en la séptima posición histórica en triples (1498).

Con la Selección Argentina, Quinteros logró una medalla de oro en el Preolímpico 2011 disputado en Mar del Plata y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de en Beijing 2008.

Compartir

Linkedin Print