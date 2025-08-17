Se roció con alcohol y se prendió fuego en su vivienda

Un joven de 20 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital de Las Lomitas con graves quemaduras, al rociarse con alcohol y prenderse fuego, en la comunidad Lote 27 de la mencionada localidad.

El viernes último, alrededor de las 07:50 horas, efectivos de la comisaría tomaron conocimiento del caso y mediante testimonios establecieron que el sujeto consumía bebidas alcohólicas en su habitación.

Luego, en un momento dado, se roció alcohol en el cuerpo y se prendió fuego con un encendedor.

De inmediato, lo trasladaron hasta el hospital local por la gravedad de las heridas y luego fue evacuado al hospital de Alta Complejidad de la ciudad de Formosa donde permanece internado en cuidados intensivos, con lesiones gravísimas.

Por el caso, se realizaron las diligencias procesales con la colaboración de efectivos de la Delegación Policía Científica y del Destacamento de Bomberos.

Por el caso, se realizó un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.