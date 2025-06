Se sorteó el cuadro de Wimbledon: Sinner y Djokovic quedaron del mismo lado del cuadro

Todo listo para el tercer Grand Slam del año: Wimbledon ya se puso en marcha esta semana con los partidos de clasificación, y este viernes quedó confirmado el cuadro principal para el torneo más tradicional del circuito, que comenzará oficialmente este lunes y tendrá su punto cúlmine el domingo 13 de junio. Lo más saliente es que dos de los principales candidatos, Jannik Sinner y Novak Djokovic, quedaron del mismo lado del cuadro, por lo que podrían encontrarse en las semifinales.

Sinner, número 1 del mundo, debutará contra un compatriota, el italiano Luca Nardi, de 21 años y 94° del ranking, con quien nunca se enfrentó. Nole, sexto del escalafón y que triunfó en siete oportunidades el título sobre el césped inglés (está a uno de Roger Federer, el máximo ganador), se encontrará con el francés Alexandre Muller (40°), con quien registra un solo enfrentamiento: lo venció en tres sets en el US Open de 2023.

Por el otro lado del cuadro, motivado por su consagración en Roland Garros, aparece Carlos Alcaraz, número 2 del ranking y dos veces ganador de este certamen (en 2023 y 2024, ambas ante Djokovic). El español iniciará su camino de defensa del título contra el experimentado italiano Fabio Fognini (38 años, ex 9 del mundo, hoy en el puesto 134). Las dos veces que se midieron terminaron con triunfos para el de Murcia.

La gran novedad para esta edición será que no habrá jueces de línea por primera vez en los 148 años de historia del torneo. Ya no se verán a hombres y mujeres apostados al fondo de las pistas, con sus clásicos gritos de “out” y “fault” (fuera y falta). En su lugar, entrará en vigencia el sistema electrónico Electronic Line Calling Live, que se encargará de monitorear las líneas.

El debut de

los argentinos

En cuanto a los seis argentinos que dirán presente en el All England, el obstáculo más difícil lo tiene, sin dudas, Sebastián Báez. El tenista entrenado por Sebastián Gutiérrez se las verá de entrada con la esperanza local, Jack Draper, 4° del mundo y en franco ascenso en 2025: campeón en Indian Wells, viene de ser semifinalista en Queens. El inglés se impuso en las dos ocasiones que se enfrentaron en el pasado: Montecarlo 2023 y Adelaida 2024.

Francisco Cerúndolo (18°) jugará contra el portugués Nuno Borges (28 años, 37° del mundo), idéntica situación que en Wimbledon 2023. En aquella oportunidad, el argentino triunfó en cuatro sets. Más piadoso fue el sorteo con Tomás Etcheverry (53°), que no viene teniendo una buena temporada. En la previa a Wimbledon fue cuartofinalista en Halle, pero esta semana fue eliminado rápidamente en Mallorca. Su rival para el estreno será el inglés Jannick Pinnington Jones, de 22 años y 282° del ranking. Será el primer choque entre ambos.

Mariano Navone es otro de los que tendrán un difícil inicio: su oponente será el zurdo canadiense Dennis Shapovalov, 29 del mundo y ganador este año del ATP 500 de Dallas. No hay antecedentes de duelos entre ambos.

El estadounidense Marcos Giron será el rival para el debut de Camilo Ugo Carabelli (55°). El norteamericano es 46° en el ranking y no ha tenido destacados resultados en lo que va del año, en el que tuvo un solo enfrentamiento con un argentino: venció a Etcheverry en el Australian Open.

El argentino restante es Francisco Comesaña (65°), que tendrá enfrente al francés Corentin Moutet (83°), en un duelo que no registra antecedentes.