Se sorteó el cuadro del Australian Open: los rivales de los argentinos

La noticia más esperada del primer Grand Slam del año es la presencia de Novak Djokovic y se confirmó el primer cruce entre tenistas de Argentina.

El próximo 16 de enero hasta el 29 del mismo mes, se disputará el Australian Open. Por eso, ya se sorteó el cuadro principal del primer Grand Slam del año, que contará con raquetas argentinas.

En esta competición contará con Novak Djokovic, luego de la controversia que vivió el serbio en el certamen del año paso que se llevó Rafael Nadal.

Además, el certamen, no contará con la presencia del N°1 del mundo: Carlos Alcaraz. El nacido en Murcia se está recuperando de una lesión y volverá al circuito en el Argentina Open.

El cuadro completo del Australian Open

El sorteo para los tenistas argentinos en el Australian Open

Diego Schwartzman (25°): vs. Olekssi Krutykh (188°) (Ucrania)

Francisco Cerúndolo (30°) vs. Guido Pella (sin ranking).

Sebastián Báez (41°): vs. Jason Kubler (86°) (Australia)

Pedro Cachín (59°): vs. Pablo Carreño Busta (15°) (España)

Federico Coria (76°): vs. Marton Fucsovics (53°) (Hungría)

Tomás Etcheverry (80°): vs. Gregoire Barrere (88°) (Francia)

Facundo Bagnis (90°): vs. Daniel Evans (27°) (Gran Bretaña)

En el cuadro femenino: Nadia Podoroska (129°) (Argentina): vs. Lucky Loser.

El sorteo para los principales candidatos para el Australian Open

Rafael Nadal (1): vs. Jack Draper (40°) (Gran Bretaña)

Casper Ruud (2): vs. Tomas Machac (115°) (República Checa)

Stefanos Tsitsipas (3): vs. Quentin Halys (64°) (Francia)

Novak Djokovic (4): vs. Roberto Carballes Baena (75°) (España)

Andrey Rublev (5): vs. Dominic Thiem (99°) (Austria)

Felix Auger-Aliassime (6): vs. Vasek Pospisil (94°) (Canadá)

Daniil Medvedev (7): vs. Marcos Giron (60°) (EEUU)

Taylor Frtiz (8): vs. Nikoloz Basilashvili (89°) (Georgia)

Holger Rune (9): vs. Filip Krajinovic (56°) (Serbia)

Hubert Hurkacz (10): vs. Pedro Martínez (58°) (España)

Podoroska cambia de rival para el estreno en Australia

A la renombrada baja de Paula Badosa del primer Grand Slam del año se sumó una que cambia los planes de Nadia Podoroska. Porque Ajla Tomljanovic no hizo a tiempo para recuperarse del dolor que tiene en las rodillas.

«No estoy preparada para competir contra las mejores. Si no puedo luchar por llegar a la segunda semana, no participo. No tengo aún la capacidad para ello. Siento que he mejorado mucho, pero me quedé sin tiempo. Es lo peor que me podría haber pasado este año», explicó en conferencia de prensa.

De esta manera, la rosarina cambia de cancha y de rival para arrancar el Abierto de Australia. Se medirá con la lucky loser Leolia Jeanjean en el cuarto turno del court 7.