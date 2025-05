Se suma otra provincia al «Plan Colchón» y el Gobierno acelera más adhesiones

El ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios acompañaron la adhesión del gobernador Osvaldo Jaldo en la Casa de Gobierno de Tucumán. Se trata del segundo convenio adherido en menos de 24 horas, tras el debut del catamarqueño Jalil. Esperan mínimo dos firmas más la semana que viene.

Tras la adhesión del catamarqueño Raúl Jalil, este viernes al mediodía se sumó el segundo convenio por el «Plan Colchón» con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. En la Casa Rosada esperan que la próxima semana adhieran por lo menos otras dos provincias más, mientras preparan el envío del proyecto de «blindaje».

En esta oportunidad, le firma se llevó a cabo en la Casa de Gobierno de Tucumán con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Se trata de la segunda provincia que oficializa la adhesión al denominado «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos». La convocatoria se extiende a las 24 jurisdicciones y, a pesar de los reparos de ciertos gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Axel Kiccillof (Buenos Aires), en el Gobierno son optimistas con que tarde o temprano terminarán de convencer a los más reservados.

«Estas son medidas para reactivar el consumo, que todos sabemos que viene un poco estancado y que, de menor a mayor, se va moviendo. Pero entendemos que estas últimas resoluciones que ha tomado el Gobierno nacional van a permitir que muchas personas que tienen un ahorro, tengan la posibilidad de hacer las inversiones o gastarlo en lo que ellos lo consideran necesario», destacó Jaldo, quien maneja su propio bloque peronista afín a los libertarios en la Cámara de Diputados, llamado Independencia.

El acuerdo busca garantizar la implementación plena del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. En este sentido, el compromiso que firman implica que la provincia preservará la información de los consumos personales, la situación patrimonial de los ciudadanos, no se comprometerá a establecer nuevos regímenes de información contrarios con el objetivo del plan o que impliquen una carga burocrática y administrativa excesiva en el ciudadano, y en ese sentido, además, revisarán que los regímenes existentes contribuyan a la «sencillez, eficacia y eficiencia» de los trámites.

«Este acuerdo dará un gran impulso a las provincias, sobre todo a pequeños empresarios, pequeños ahorristas y al consumo. Eso ayudará a una reactivación y una mayor recaudación. Esperemos que esto se traduzca en menores impuestos para los argentinos, que es lo que todos queremos, para que la economía sea cada vez más competitiva y la gente pueda tener acceso a productos con mejores precios», sostuvo por su parte el titular del Palacio de Hacienda, quien además brindará una conferencia en la Ciudad en el marco de un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.

Las firmas que se vienen

En Casa Rosada se reservan los próximos nombres, pero aseguran que la intención es sumar la mayor cantidad de firmas lo más rápido posible. De mínima, ya hay otras dos en agenda, y pueden sumarse más. El primero fue Jalil, quien se acercó a la Casa Rosada ayer por la tarde para hacer su debut: no es nada más ni nada menos que uno de los mandatarios influyentes en la división del peronismo en Diputados, donde comanda a cuatro alfiles «resbaladizos» que actúan a favor del interés del oficialismo cuando les es conveniente. En el Senado, además, Guillermo Andrada conformó un bloque aparte junto a Jujuy, San Luis y La Rioja.

Los aliados del peronismo, como Jaldo, Jalil y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) serán clave a la hora de respaldar además el proyecto de ley para «blindar» las medidas que comenzarán a regir por decreto el 1 de junio. Si bien jurídicamente ambas fases del plan van por carriles distintos, la ratificación de la firma del convenio para el Gobierno significa un respaldo sólido para que el Congreso no pueda negarse a aprobar las modificaciones a la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Fiscal.

«No le veo mucho freno. Ponerte en contra de esto es ponerte en contra de tu votante, no importa de qué color político seas», analizaba una fuente allegada a las negociaciones en diálogo con un portal económico.

El Cronista. En ese sentido, además, en Balcarce 50 pronosticaron ante este medio que la firma de Axel Kicillof «no es imposible» que aparezca: este jueves la provincia de Buenos Aires formó parte de una mesa con la Ciudad y ARCA, lo cual lo tomaron como una buena señal desde el Gobierno. Algunas fuentes interpretan a título personal que su negativa fue más una defensiva ante la interna con Cristina Fernández Kirchner, a quien «por poco le faltó decir que le parecía una buena medida».

Mientras tanto, en ARCA evalúan armar una bilateral con Santa Fe, que se suma a la participación de Pullaro en la mesa del miércoles. «Entendemos que tiene que plantar una bandera», dicen en la Casa Rosada sobre su preocupación por el narcotráfico, aunque desde el gobierno santafecino ahora dejan abierta la puerta a adherirse. La reunión todavía no fue confirmada, pero fuentes tanto de ARCA como de Santa Fe le anticiparon la intención a El Cronista.

Fuentes oficiales expresaron que creen que lo más probable es que las 17 provincias que participaron de la mesa con Francos, Caputo y Pazo el miércoles pasado terminen firmando: además de Jalil y Jaldo y Zamora, estuvieron Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz) y el ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta; el ministro de Gobierno de Córdoba; Manuel Calvo; el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas.

De no hacerlo, el Gobierno las penalizará con la perdida de acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000).