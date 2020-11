Se suspendió el partido de Boca con Inter por la muerte de Diego Maradona

Compartir

La noticia de la muerte de Diego Maradona generó conmoción en todo el mundo, y en particular en el del fútbol, que lo despide entre muestras de dolor unánime. En ese marco, no sorprendió la suspensión del choque que iban a disputar desde las 21.30 Inter y Boca por la Copa Libertadores.

El partido de ida por los octavos de final del certamen quedó cancelado debido al duelo que se impuso a raíz de la muerte de Diego. Según trascendió, fueron las autoridades de Boca las que le pidieron a la Conmebol la suspensión del juego, ya que el club además decretó días de duelo y entendió que el homenaje que debía rendirle era más allá de un partido de fútbol.

“La CONMEBOL, a través de su Dirección de Competiciones de Clubes, ha tomado la decisión de cambiar la fecha de los partidos de ida y vuelta de los octavos de final entre Boca Juniors vs Internacional por la CONMEBOL Libertadores 2020, debido al fallecimiento del astro del fútbol Diego Maradona y su estrecho vinculo con el club argentino”, comunicó la Conmebol.

Al mismo tiempo, se informó que el partido de ida pasó para el miércoles 2 a las 21.30 y la revancha en la Bombonera será el 9 de diciembre. Algo en lo que estuvieron de acuerdo las autoridades de Conmebol, el club de Porto Alegre y también los directivos de Boca que se contactaron con Alejandro Domínguez, titular de Conmebol. Fue Juan Román Riquelme el primero en hablar y en expresar que la voluntad de Boca era respetar al ídolo del club y del fútbol argentino de ese modo.

La charla entre Jorge Ameal y Miguel Ángel Russo también fue en esa dirección. De hecho la primera resolución de Boca fue ponerse a disposición de la familia para utilizar las instalaciones del club en tanto quisieran para una despedida. Y desde las redes, como tantos otros a nivel mundial, fueron subiendo recordatorios del crack que vistió la camiseta del club y que fue campeón en 1981.

Los hinchas de Boca también inundaron las redes sociales con mensajes sobre la última visita de Maradona a La Bombonera. Al cabo, el último sitio en el que recibió la ovación del público, el día que el equipo de Russo se coronó campeón.

