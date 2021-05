Se suspendió River -Independiente Santa Fe por los conflictos sociales que atraviesa Colombia

Compartir

El partido que River debía jugar la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores frente a Independiente Santa Fe quedó suspendido por los conflictos sociales en Colombia. La ciudad de Armenia, designada como sede alternativa del duelo, no pudo garantizar la seguridad y el vuelo del Millonario quedó desestimado.

El Millonario se encontraba concentrado en el River Camp, pero con el comunicado que llegó desde Colombia sobre la suspensión, todos los jugadores volvieron a sus respectivos hogares, a la espera de una resolución en el futuro cercano. Las primeras hipótesis que se plantearon en Conmebol se remontan a trasladar el encuentro a Asunción para el próximo jueves 6 de mayo. “Se está buscando lugar y pantalla”, le indicaron extraoficialmente a Infobae desde la Conmebol.

La misma suerte que Independiente-River corrieron los encuentros entre Atlético Nacional-Argentinos Juniors, por el Grupo F de la Copa Libertadores (pautado para el jueves desde las 21) y La Equidad-Lanús, por la sudamericana (programado para el mismo día, a las 21.30). “Lo seguro es que en este contexto ninguno se jugará en Colombia”, advirtieron desde la capital de Paraguay.

Según informaron fuentes cercanas al club de Núñez a Infobae, el juego tuvo que postergarse porque el Estado colombiano no garantiza la seguridad debido a las constantes protestas sociales que atraviesa aquel país.

En este sentido, el asesor de la alcaldía de Armenia, John Edgar Pereira, confirmó la decisión. “El alcalde no suspendió el encuentro, dijo que no había garantías de seguridad. Consideró que ante la tensión social se necesitaba un operativo policial mayor. Hay focos de protesta social en todo Colombia”, señaló el funcionario en diálogo con TyC Sports.

Los reclamos callejeros contra el proyecto gubernamental de reforma tributaria, ya retirado del Congreso, dejaron en las últimas horas un saldo de 19 muertos, unos 800 heridos, un alerta militar en buena parte del territorio nacional y a la administración de Iván Duque sin ministro de Hacienda, por la renuncia de Alberto Carrasquilla, mientras los organizadores del paro subieron ahora las exigencias de sus reclamos.

El anuncio de Duque de que retiraba la iniciativa del Legislativo en busca de consensuar un nuevo texto no alcanzó para frenar las manifestaciones pero sí para que Carrasquilla dejara la cartera de Hacienda, porque su permanencia “dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios” para promover una nueva reforma, explicó en un comunicado.

En tanto, la Defensoría del Pueblo informó que hubo 19 de muertos -18 civiles y un policía- y el Ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas heridas, de las cuales 306 son civiles.

