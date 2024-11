Se termina el año y el Gobierno va a la carga por el Presupuesto, Aerolíneas Argentinas y ficha limpia

El Congreso ingresó en su último mes del período ordinario y el Gobierno ya comenzó a establecer sus prioridades. Un tema central será el presupuesto 2025, esencial para definir la estrategia económica, pero también buscará avanzar con el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas como la incorporación de ficha limpia, una iniciativa que dejaría en jaque mate a Cristina Kirchner.

El kirchnerismo, en tanto, tiene otra agenda legislativa. Uno de los principales proyectos tiene que ver con la reforma de la Ley de DNU, que apunta justamente a limitar el uso de los decretos por parte del presidente Javier Milei. Además, Unión por la Patria junta consensos para bajar el DNU que otorga facultades al Ejecutivo para renegociar la deuda.

Por ahora, el Senado, que no logra salir de su parálisis, sólo tiene en agenda el proyecto conocido como ley «antimafia», una iniciativa enviada por el Ejecutivo que aún es debatida en comisión en la Cámara alta, donde paralelamente hacen un seguimiento informal del Presupuesto para tratar la propuesta en diciembre.

Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sorprendió este martes al desestimar la posibilidad de que se pueda convocar a sesiones extraordinarias. Incluso advirtió que el Gobierno no tiene urgencia para que se apruebe el presupuesto. «Si el Congreso no lo aprueba seguiremos con la prórroga del actual», avisó el jefe de ministros alimentando la teoría de la oposición de que Milei quiere seguir con un manejo discrecional de las partidas.

Descartada la posibilidad de que el Presidente convoque a extraordinarias, el calendario queda ajustado porque la fecha límite para emitir despacho de comisión será el 20 de noviembre. Algo que sería imposible de que pueda concretar el Senado teniendo en cuenta que Diputados recién tratará el Presupuesto en el recinto en la última semana de este mes.

Una de las opciones podría ser que ambas cámaras decidan una prórroga del período ordinario, pero esa alternativa debe ser validada por Martín Menem, como titular de Diputados, y Victoria Villarruel, por el Senado antes del 29 de este mes, ya que un día después finaliza el año legislativo.

Esta opción puede ser un riesgo para la estrategia del Gobierno porque al extenderse el período ordinario queda habilitada la oposición para incluir temas como la reforma de la Ley de DNU, un tema que la Casa Rosada podría bloquear si convoca a extraordinarias sólo por el Presupuesto.

Más allá de este punto, la discusión por el plan de cuentas del Gobierno está abierta. El oficialismo quiere aprobar el proyecto como vino de la Casa Rosada, los K lo rechazan, al igual que la izquierda, y Encuentro Federal, el bloque de Miguel Angel Pichetto, impulsa un dictamen propio que lleva el copyright de Nicolás Massot.

Pero después de esta semana de impasse legislativo por las elecciones en Estados Unidos -varios diputados y senadores viajaron para presenciar los comicios como veedores o por interés político-, la oposición se prepara para pedir una sesión en la Cámara baja con el proyecto de reforma de la ley de DNU, que obtuvo dictamen de mayoría con las firmas de Encuentro Federal (promotor de la propuesta), Unión por la Patria y el nuevo bloque radical, Democracia para Siempre.

La propuesta modifica la ley aprobada en 2006, impulsada por Cristina Kirchner. La iniciativa plantea que el rechazo de una sola de las cámaras alcanza para voltear el decreto presidencial y establece un plazo de 90 días de vigencia para que el Congreso lo avale, vencido ese período pierde validez la normativa. Con el apoyo de los tres espacios de la oposición están los números para garantizar el quórum y la aprobación. En el Senado también estarían los votos, pero Milei ya anticipó que si se aprueba vetará la ley.

Por su parte, Unión por la Patria también buscará en la misma sesión rechazar el DNU que otorga facultades al ministro de Economía, Luis Caputo, para renegociar la deuda sin pasar por el Congreso. Este fue un pedido de Cristina Kirchner y, por eso, es motorizado tanto en Diputados como en el Senado.

Como revancha, el oficialismo apura el proyecto de ficha limpia, que impide la postulación de aquellos funcionarios que fueron condenados por delitos de corrupción en segunda instancia. De aprobarse la norma, la ex presidenta podría quedar impedida de presentarse en las próximas elecciones si la Cámara de Casación ratifica el fallo de primera instancia por el que fue condenada a 6 años de prisión en la causa Vialidad.

Si bien está ajustado por los tiempos, el Gobierno también quiere cerrar el 2024 con la media sanción de la ley de privatización de Aerolíneas Argentinas, aunque no está claro si tiene los votos para avanzar con la propuesta o se terminará por imponer la versión del bloque de Pichetto que va por un sistema mixto con mayoría estatal como es el caso de YPF.

Otros dos temas que quieren instalar desde la Casa Rosada es la eliminación o suspensión de las PASO, medida que es resistida desde el PRO, el principal aliado de La Libertad Avanza en el Congreso. Pero también quieren avanzar con una reforma del financiamiento de los partidos políticos, que tampoco tendría consenso para sacarlo.

Por su parte, el macrismo busca instalar en el debate su proyecto para penalizar los bloqueos sindicales. Pese a que aún está pendiente la reglamentación del artículo anti-bloqueos de la Ley Bases, el principal aliado del Gobierno presiona para conseguir la media sanción del proyecto que califica como delito penal esa modalidad de protesta, con penas que van de 6 meses a 3 años.

Guillermo Francos durante su primer informe en Diputados. Foto: Federico López Claro.Guillermo Francos durante su primer informe en Diputados. Foto: Federico López Claro.

En el Senado, la atención está puesta en el presupuesto y el proyecto de ley antimafias, una iniciativa que reclama Patricia Bullrich para su lucha contra el crimen organizado, como así también una propuesta que impulsa la regularización y registro de armas. El 27 de noviembre está prevista la sesión informativa con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.