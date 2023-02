Se terminó el maleficio: Atenas ganó después de 23 partidos

Atenas derrotó a San Lorenzo por 71 a 58, logró su primer triunfo de local en la temporada y cortó una racha negativa de 23 partidos sin ganar. Además, venció a un rival directo. Octavio Sarmiento y Fernando Podesta fueron los goleadores con 16 puntos cada uno.

Intenso, con mucho en juego y midiendo cada movimiento. Tanto Atenas como San Lorenzo sabían que no era un partido más, son los dos últimos en las posiciones y los dos necesitaban ganar. De 4-0 para el Griego pasamos a 4-9 para los de Boedo y ahí nomás a 12-9 con dos triples seguidos, uno de Octavio Sarmiento y otro de Federico Mariani. La visita sacó ventaja de las penetraciones con dos goles y foul. Aferrado a una defensa más dura y el buen momento de Sarmiento (2 triples más, 9 puntos en total), el local se llevó el primer parcial 22 a 14.

La presión que lleva cada uno provocó errores y ambos arriesgaron poco, el goleo en el inicio del segundo fue bajo, pero en ese contexto fue Atenas que estuvo más firme y pudo mantenerse arriba, llegó a sacar 11 (27-16) promediando la mitad del cuarto. La rotación del banco también le dio resultado al DT debutante, Alvaro Castiñeira, los que ingresaron aportaron lo suyo y la máxima llegó a 14. En los últimos minutos el Ciclón mejoró y achicó el tanteador a nueve para cerrar 36 a 27.

Ya en el tercero la intensidad disminuyó un poco, los ataques no eran tan trabados y hubo tiros más libres. Los planteles cortos de ambos y el calor también fueron factores importantes. El juego no fue tan interno y los dos encontraron algunos lanzamientos de tres puntos como solución. Hasta este pasaje del encuentro, Octavio Sarmiento con 14 y Fernando Podesta con 10 eran los máximos anotadores. Al igual que los cuartos anteriores, Atenas manejó los tiempos y volvió a sacar la máxima de 14 (51-37) gracias al aporte de Deion McClenton (8). Pero cuando parecía todo controlado, dos buenas defensas y tres ataques de San Lorenzo le permitieron achicar la distancia y entrar al último período 52 a 46.

El Griego apostó su juego en su capitán, Omar Cantón (7 puntos en este momento) y en los primeros tres minutos le dio resultado, estiró la ventaja a 12 (60-48) y obligó a la visita a pedir tiempo muerto para acomodarse de nuevo. Esta vez, Atenas no dio chances y San Lorenzo tampoco tuvo respuestas. Si bien el juego no fue de lo más lindo, tuvo su particularidad y para el local fue más que importante, ganó por primera vez en la temporada en su casa, cortó una racha de 23 partidos perdidos consecutivamente y derrotó a un rival directo con la diferencia necesaria ante una posible igualdad en las posiciones.

Ahora, Atenas tendrá unos días de descanso y recién volverá a jugar el 3 de marzo cuando reciba a Instituto en el Polideportivo Carlos Cerutti.

Síntesis

Atenas 71: Alejandro Konsztadt 10, Federico Mariani 9, Octavio Sarmiento 16, Fabian Jaimes 6, Omar Cantón 13 (FI), Deión McClenton 9, Javion Blake 0, Máximo Araujo 2, Matías Stanic 0, Maximo Lomello 0, Kozar 0, Jeronimo Maidana 0. DT Álvaro Castiñeira.

San Lorenzo 58: Lucas Pérez 7, Sebastián Lugo 11, Manuel Rodríguez Ortega 6, Facundo Rotenberg 0, Fernando Podesta 16 (FI), Federico Marín 2, Lucas Ortiz 11, Raúl Pelorosso 3, Lautaro Mare 2, Ian Cerino 0, Agustín Morales 0, Lucas Latorre 0. DT Leonardo Costa.