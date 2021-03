Se terminó la espera: este viernes regresa la Formula 1

Compartir

El próximo fin de semana comenzará un nuevo año para la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Serán 23 carreras y finalizará el 12 de diciembre.

Luego de los test de pretemporada en el mismo escenario donde comenzará la temporada 2021 de la “Máxima”, vuelve la actividad oficial este 26, 27 y 28 de marzo.

El calendario oficial de la Fórmula 1 2021 se publicó por primera vez en octubre de 2020 en forma de borrador, pero la categoría lo confirmó en diciembre, luego de la última reunión en el Consejo Mundial del Motor de la FIA del año.

La primera carrera no se celebrará en Australia como es habitual, sino en Bahrein. La otra gran novedad es que el circuito de Imola regresa como segunda fecha del año. La cita en Melbourne, Australia fue pasada para el fin de semana del 18 al 21 de noviembre.

El GP de Portugal ocupará el hueco libre que quedaba en el calendario de carreras de la Fórmula 1 para 2021. Había dudas por la crisis generada por el COVID-19, pero al final tendrá la competencia, que en un principio iba a ser en Vietnam.

Además, Arabia Saudita tendrá un trazado callejero de 6.175 km, que será la segunda pista más larga del calendario de F1 después de Spa-Francorchamps en Bélgica

Se espera que las largas rectas largas y las secciones de alta velocidad permitan una velocidad media de alrededor de 250 km/h, con la posibilidad de que haya tres zonas DRS separadas.

Fernando Alonso, “emocionado” ante su inminente regreso a la Fórmula Uno

El español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno, se mostró “muy emocionado” ante su inminente regreso al gran circo del automovilismo este fin de semana en Baréin.

En declaraciones facilitadas por el equipo Alpine, el asturiano manifestó su emoción ante su vuelta a los circuitos de Fórmula Uno, coincidiendo con el primer Gran Premio de la temporada.

“Ha habido mucha preparación para este momento, no solo con el equipo durante las pruebas y el trabajo realizado en ambas fábricas durante el período invernal, sino también personalmente. Desde que acepté unirme al equipo Alpine, me he esforzado mucho para estar preparado tanto física como mentalmente para esta temporada”, dijo.

Fernando Alonso explicó que durante su tiempo “fuera de la Fórmula Uno” aprendió de los diferentes estilos de conducción en carreras tan dispares como el Rally Dakar o las 24 horas de Le Mans, aunque subrayó que está “muy motivado” ante la “temporada desafiante que hay por delante”.

“Fue divertido estar al volante de un coche de Fórmula Uno durante los test, pero ahora no puedo esperar para correr”, confesó el doble campeón del mundo.

Ganó en 2005 y 2006 con Renault. La escudería francesa compite desde este año bajo la denominación Alpine.

