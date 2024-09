Se terminó una era: Belasteguín no jugará el Mundial de Pádel 2024

Se terminó una era. Una dinastía. Una época. El argentino Fernando Belasteguín, el mejor jugador de pádel de todos los tiempos, no jugará el Mundial Qatar 2024.

Asociación Pádel Argentino (APA) dio a conocer este miércoles su lista de convocados para el torneo más importante del planeta en cuanto a selecciones, que se disputará del 28 de octubre al 2 de noviembre, y el nombre de Belasteguín no está.

Pese a que era algo que se podía prever, el impacto de no ver a ‘Bela’ entre los integrantes de elenco albiceleste pegó fuerte. Sin ponerse a discutir si merecía un lugar o no, la imagen es shockeante.

Belasteguín atraviesa su última temporada como profesional, ya que él mismo adelantó hace meses que al terminar 2024 se retirará, y hasta aquí sus resultados no fueron los mejores. Pero el valor de su experiencia y el enorme palmarés que ostenta con la Selección, hacían dudar a cualquiera.

Los capitanes de la Selección, Rodrigo Ovide y Gabriel Reca, eligieron otros nombres. Todos ellos, merecedores también de un lugar. Pero Bela es Bela y por eso la noticia golpea.

El legado del mejor de la historia con la Selección queda entonces, en lo que a Mundiales se refiere, en la friolera de seis títulos (2002, 2004, 2006, 2014, 2016 y 2022).

Los ocho convocados

Los seleccionados por Ovide y Reca están encabezados por el catamarqueño Agustín Tapia, para muchos el mejor jugador del mundo en la actualidad, y tienen también al entonadísimo Federico Chingotto (Olavarría, Buenos Aires), a Martín Di Nenno (Ezeiza, Buenos Aires), Franco Stupaczuk (Juan José Castelli, Chaco), Daniel ‘Sanyo’ Gutiérrez (Ciudad de San Luis, San Luis), Leandro Augsburger (Posadas, Misiones) , Valentino Libaak (Villa Mercedes, San Luis) y Alex Chozas (Hurlingham, Buenos Aires).

Argentina buscará en Qatar revalidar el título que ganó en 2022 en Dubai, y tendrá en España a su ya clásico rival.

Todavía no se dio a conocer la convocatoria para la rama femenina.

El evento más emblemático bianual del mundo del pádel acogerá a 16 equipos nacionales en las categorías masculina y femenina, que tendrán la oportunidad de participar en el torneo internacional de pádel por equipos más importante en Doha este año.

Qatar fue seleccionado para albergar el torneo de este año basándose en una serie de criterios de primer orden, entre los que se incluyen la calidad mundial de las instalaciones deportivas, las condiciones y el apoyo a los jugadores, la experiencia en la organización de grandes eventos, la seguridad, la garantía financiera, la ubicación geográfica y el patrimonio deportivo. La popularidad del pádel en Qatar también ha aumentado en los últimos años, gracias al liderazgo de QTF, a las activaciones locales y a la apasionada afición local, otra ventaja de esta sede.

Los 17º FIP World Padel Championships tendrán un premio de €500,000, a ser distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres a todos los países clasificados para la fase final.

Completando la serie de campeonatos mundiales de pádel, los FIP World Padel Championships siguen a los FIP Seniors World Padel Championships en La Nucía, Alicante, en abril de este año; y a los FIP Juniors World Padel Championships en Asunción el año pasado. La última edición de los FIP World Padel Championships tuvo lugar en 2022 en Dubai y vio a Argentina ganar el torneo masculino, mientras que España triunfó en la categoría femenina.