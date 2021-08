Se va una de las joyitas: Federico Navarro deja Talleres y se va jugar a la MLS

Compartir

El mediocampista era una de las figuras de la T y su pase sorprendió a todos en Córdoba. Firmará con el Chicago Fire de los EEUU.

Todo el mundo Talleres está sacudido por esta noticia. Federico Navarro deja la T y fue transferido a la MLS y se convertirá en nuevo jugador del Chicago Fire. El pase del volante era pretendido por varios clubes de afuera y había varias negociaciones abiertas, pero se especulaba que su salida podía ser en diciembre. Sin embargo, el panorama cambió en las últimas horas y todo se aceleró.

Ya hubo despedida con sus compañeros y en los próximos días estará viajando a los EEUU. Es otra baja sensible para el entrenador albiazul, Alexander Medina, que había pedido retenerlo. En todos los partidos, era una fija del mediocampo y habitual figura. El entrenador deberá buscar variantes en un plantel que no es tan amplio como se esperaba.

De apenas 21 años, Navarro llegó a barrio Jardín en el 2013. Nacido en Frontera, Santa Fe, se instaló en la pensión y pasó por todas las categorías de inferiores. En 2018 se sumó a la reserva, que logró el bicampeonato con él en cancha. También llegó a la Selección, en juveniles.

Su debut con la T en la máxima categoría llegó en febrero del 2019. Con Juan Pablo Vojvoda como DT, sumó sus primeros minutos en el torneo local. El “5” titular ese momento era el ídolo, Pablo Guiñazú. A su lado, estaba siempre Andrés Cubas. Con el retiro del primero y la venta posterior del ex Boca, “Fede” empezó a ganarse su lugar y no salió más.

“Jugar en Talleres es algo muy lindo. Me genera mucho sentido de pertenencia ya que tengo toda mi vida acá y es un orgullo vestir esta camiseta”, declaró Navarro hace poco. Lo cierto es que su etapa en el club cordobés está finalizada. Los hinchas ya empiezan a extrañarlo.

Dentro de la cancha, la venta será un gran problema para el Cacique. Hoy, solo cuenta con Juan Ignacio Méndez, Francis Mac Allister y Rodrigo Villagra, reciente refuerzo que todavía no tuvo su estreno. Además del Torneo Liga Profesional, deberá afrontar la Copa Argentina la semana próxima. Una vez más, el cuerpo técnico deberá arreglarse con lo que tiene.

El éxodo a la MLS

Esta salida no es la única de jugadores de Talleres hacia el fútbol de los EEUU este año. El primero en irse fue Tomás Pochettino, que firmó en febrero pasado para el Austin FC, una nueva franquicia. Después lo siguió Franco Fragapane y arregló con el Minnesota United. Hace horas se conoció que José Mauri será nuevo jugador del Kansas City FC. Con Navarro, son cuatro futbolistas a un mismo mercado en menos de siete meses.

