Se viene el Previaje 3 para seguir potenciando el turismo

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, aseguró que 4 millones de personas viajaron gracias al Previaje generando un movimiento de más de $150.000 millones, además de afirmar que este movimiento ha posibilitado la creación de nuevos puestos de trabajo en diversos rubros asociados.

Según trascendió, el PreViaje 3 estará focalizado en destinos de «contra temporada» para continuar la senda positiva que el programa construyó desde su lanzamiento en 2021. Con el PreViaje 3 el Gobierno pondrá su foco en los destinos turísticos pocos convencionales y en contra temporada, a fin de motorizar el segmento en los meses menos elegidos. Este programa cosechó desde su lanzamiento no sólo elogios de las cámaras y provincias, sino también de los turistas debido a que reintegra el 50% del valor del viaje en crédito.

El secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow, consideró hoy que las expectativas para el fin de semana de Carnaval «son muy buenas» y auguró que, a su finalización, este verano «va a ser récord por muchos años con respecto a la movilización turística».

Werchow sostuvo que en la segunda quincena de febrero se notará una «disminución absolutamente razonable» producto del inicio de clases, pero que «vuelve a tener un pico en lo que es el fin de semana largo correspondiente al Carnaval» entre el sábado 26 de febrero y el martes 1 de marzo.

El dirigente de la entidad que agrupa empresarios pymes recordó que, hasta el 31 de enero, CAME computó 19 millones de personas que se movilizaron turísticamente y aproximadamente unas 21 millones de personas en tema de excursionistas».

Señaló también que harán otro informe para conocer los resultados hasta el 28 de febrero, luego realizarán otro solo sobre el fin de semana largo de Carnaval, y cerrarán con un informe global desde el 16 de diciembre hasta terminado carnaval.

Por su parte desde el Ejecutivo nacional se indicó que «para el fin de semana de Carnaval todos los destinos reportan niveles de reservas que dan cuenta de un lleno casi total», y agregó: «Se estima que 350 mil turistas aprovecharán los beneficios de Previaje, con un gasto aproximado de 14.000 millones de pesos».

Cabe destacar que El Gobierno nacional comenzó negociaciones con las provincias y cámaras del rubro turístico para diagramar una nueva edición del programa Previaje aunque para este 2022. En esta oportunidad analiza variantes con respecto a los años anteriores.

Compartir

Linkedin Print