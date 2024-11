Se viene la Rafa Nadal Urban Race, a beneficio de Valencia

La Rafa Nadal Academy destinará todos los beneficios generados por la VIII Rafa Nadal Urban Race del próximo 26 de diciembre a la población afectada por la dana de Valencia a través de Cruz Roja.

La academia también llevará a cabo una donación adicional triplicando la recaudación generada a través de unas inscripciones con las que Maribel Nadal, subdirectora general de la academia, espera batir «récords de participación» para recaudar el máximo dinero posible «para los damnificados por la dana».

El recorrido de la carrera benéfica transcurrirá por el centro de Manacor y se podrá realizar en dos modalidades: 6 y 11 kilómetros, mientras que los más pequeños también podrán participar en la carrera infantil ‘Urban Race Kids’, con recorridos adaptados a cada una de las edades.

Los participantes de la carrera popular podrán además realizar donaciones adicionales tanto en el momento de la inscripción como en el propio día de la carrera.

Djokovic fue a ver fútbol y básquet pero sigue pensando en tenis

Novak Djokovic es un inquieto fan del deporte. Si no está en una cancha de tenis se hace un tiempo para visitar amigos o, en este caso, transformarse en un espectador de lujo.

Pasó por el Stadium Rajko Mitic para ver la goleada 5-2 del Barcelona al Estrella Roja por la fase de grupos de la Champions League y, horas después, vio al mismo equipo serbio pero por la Euroliga de básquet en el éxito 92-71 vs. Alba Berlín.

«Necesitaba recargarme un poco después de un año agotador”, dijo entre las personas que se acercaban a él para tomarse selfies en el Aleksandar Nikolic Hall.

Siempre cerca de su compañero y amigo Filip Krajinovic disfruta del descanso aunque su posición final en el ranking ATP le permitía disputar las Finales ATP de Turín, torneo del que era el campeón defensor.

Y el hombre de 37 años, actualmente número 5 del ranking mundial, ya tiene planes para principios de 2025. “Voy a jugar la primera semana de la temporada, pero aún no sé dónde. Luego, por supuesto, el Abierto de Australia”.

La última vez que Djokovic jugó antes del primer torneo de Grand Slam de la temporada, ganó Adelaida y el Abierto de Australia de 2023.