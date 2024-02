Se viene la Ventana FIBA y la Liga Argentina tiene sus representantes

En el inicio de los clasificatorios para la Americup, repasamos los jugadores que se encuentran en la máxima división de Argentina y también los extranjeros que con pasado en la Liga.

La clasificación a la Americup del 2025 comenzará con esta Ventana FIBA. A pesar de que Argentina no tiene representes de la Liga por segunda convocatoria consecutiva, habrá varios jugadores en los demás seleccionados. Sin ir más lejos, solo Canadá y Brasil no tienen jugadores al menos con pasado por la máxima división.

El rival de la albiceleste, Chile, tendrá el debut del jugador de Obras Felipe Inyaco. Además, en el equipo de Manuel Córdoba, con paso como entrenador por Quimsa, jugarán Marcelo Pérez, ex Zárate Basket, e Ignacio Carrión, ex Platense.

Los otros rivales del grupo de Argentina, Colombia y Venezuela, también cuentan con actualidad en la Liga. En los Cafeteros jugarán Juan Cárdenas, de Gimnasia, y Andrés Ibargüen, de Riachuelo, mientras que también pasaron por la competencia Andrés Carmona, Soren De Luque (ambos ex Villa San Martín en la Liga Argentina), Michaell Jackson, ex Olímpico, y Tonny Trocha, ex Boca.

La Vinotinto, por su parte, tiene a José Ascanio, de Oberá TC, y Miguel Ruíz, de Obras. Además, el equipo de Daniel Seoane tendrá a Yohanner Sifontes, de paso por Independiente de Oliva, Michael Carrera, ex Obras, Pedro Chourio, que jugó en Estudiantes de Concordia y Olímpico, Néstor Colmenares, ex Unión de Sunchales e Instituto, y José Materán, con pasado en Bahía Basket.

Panamá tendrá el debut de Gonzalo García como entrenador y más de la mitad del plantel jugó en la Liga. Amilcar Sánchez pasó por Independiente de Oliva, Josimar Ayarza por 9 de Julio de Río Tercero, Estudiantes de Concordia, Lanús, Echagüe y Deportivo Viedma, Javier Carter por Hispano Americano, Trevor Gaskins por Bahía Basket, Ferro, Olímpico y Quimsa, Eugenio Luzcando por Bahía Basket, Ernesto Oglivie por Ferro, Pablo Rivas por Libertad y Carlos Rodríguez por Argentino y Deportivo Viedma.

Uruguay, por su lado, tiene a Nicola Pomoli en la actualidad jugando en Instituto. Además, Bernardo Barrera pasó por Gimnasia, Juan Ducasse por Hispano, Bruno Fitipaldo, Joaquín Rodríguez, Ignacio Xavier y Emiliano Serres por Obras (Rodríguez también por Estudiantes de Concordia) y Gonzalo Iglesias por Ciclista y Bahía Basket.

Cuba no tendrá a Marcos Chacón, Pedro Bombino y Yoanki Mencía en el primer juego ante Estados Unidos, pero si jugarán en La Habana. Chacón juega en Gimnasia y Bombino en Unión, mientras que Mencía fue MVP de la pasada temporada de la Liga y terminó su formación en el Verde de Comodoro Rivadavia. Además, Jasiel Rivero registra pasos por Estudiantes de Concordia y Boca y Marlon Díaz por Argentino de Junín.

República Dominicana aún no definió su lista definitiva, pero en la convocatoria tiene al actual jugador de Riachuelo Anyeuri Castillo. Además, forman parte de la nómina Diego Colón, ex Argentino, Víctor Liz, ex Obras, Rigoberto Mendoza, ex Estudiantes de Concordia, Rey Abad, ex Regatas, Luis Montero, ex Platense y San Lorenzo, Luis Santos, ex Olímpico, Gelvis Solano, ex Echagüe y Olímpico, y Eloy Vargas, ex Gimnasia y Boca.

México tampoco ha definido sus 12 jugadores, pero en la convocatoria aparecen Paco Cruz (ex Olímpico), Juan Toscano Anderson (ex Obras), Irwin Avalos (ex San Martín), Fabián Jaimes (ex Atenas), Israel Gutiérrez (ex Boca y Argentino) y Alex Pérez (ex San Lorenzo).

Bahamas, por su parte, tendrá disponibles a David Nesbitt, con paso por Boca, y Tavario Miller, que jugó en Quimsa y el Xeneize. Puerto Rico tendrá a Ismael Romero, ex figura en Quimsa, y Estados Unidos contará con Will Davis, con paso por Regatas.

Por último, Paraguay contará con Daniel Cano como entrenador y tendrá al nacido en Posadas Franco Benítez, con pasos por Tokio, Sionista, Hindú, Anzorena, Rocamora, La Unión, Central de Ceres, Hispano y Ferro. Además, están Alejandro Peralta, ex Villa Angela, Comunicaciones y La Unión, y Néstor López, ex Parque Sur.