Se viene Wimbledon 2023 y de esta manera llegan los máximos favoritos

Djokovic, tres de los principales candidatos a quedarse con Wimbledon 2023.

El inicio de Wimbledon está cada vez más cerca. A tan solo una semana de que se ponga en juego el tercer torneo de Grand Slam de la temporada, repasamos quienes son los candidatos a quedarse con el prestigioso certamen británico que se juega desde 1877 y cómo llega cada uno.

En la rama femenina son tres las candidatas claras a quedarse con la corona: Iga Swiatek, Aryna Sabalenka y Elena Rybakina. Las número uno, dos y tres del ranking WTA pican en punta para consagrarse en la capital británica y todas tienen un motivo para ilusionarse. Por el lado de la polaca, es la líder del escalafón mundial desde abril de 2022 y en lo que va de la actual temporada ya fue campeona de Roland Garros y dos WTA 500. Sin embargo, su punto bajo es el césped: nunca superó la 4ta ronda de este certamen siendo profesional (fue campeona como Junior en 2018) y solo registra un triunfo fuera del All England Club en pasto (Eastbourne 2021).

En cuanto a la bielorrusa, su actualidad marca que, hasta ahora, este 2023 es la mejor temporada de toda su carrera. Fue campeona del Australian Open y del WTA 1000 de Madrid, además de ser semifinalista en Roland Garros y demostrar competitividad en todos los torneos que jugó ya que solo se despidió rápidamente en Roma y Berlín. En cuanto a su historial en pasto, sus mejores registros fueron en Wimbledon 2021 (semifinalista) y la final de ‘s- Hertogenbosch durante 2022, año en el cual no pudo competir en el All England Club a raíz de la suspensión de la AELTC por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Por el lado de Rybakina tal vez sea, de las tres, la mayor candidata. La kazaja de 24 años fue campeona de la edición 2022 lo que la posiciona como la rival a vencer en el certamen que la tendrá como la tercera mejor preclasificada y enfrentaría, hipotéticamente, unas semifinales con Swiatek. Curiosamente Elena tampoco registra grandes números en césped ya que más allá del título mencionado solo cuenta con 12 victorias y nueve derrotas.

Más allá de ellas tres, también hay que hacer una mención especial para dos jugadoras: Petra Kvitova y Caroline García. La checa ya fue campeona de Wimbledon en dos ocasiones (2011 y 2014) y ya obtuvo un trofeo sobre pasto en 2023: WTA 500 de Berlín. Además ganó Eastbourne en 2022, Birmingham en 2017 y 2018 y es, posiblemente, la especialista N°1 sobre esta superficie. En cuanto a la francesa, fue campeona en Bad Homburg 2022 y Mallorca 2016 además de registrar una buena participación en Wimbledon 2022. Más allá de ese buen historial, la gala no goza un buen 2023 ya que jugó dos finales y no ganó ningún título.

Otras jugadoras que siempre habrá que tener en cuenta por estar entre las diez mejores del mundo son: Ons Jabeur (finalista de Wimbledon 2022 y de irregular 2023 con solo un WTA 500 en su haber), Jessica Pegula (con un presente similar a la tunecina pero sin trofeos en la temporada), Coco Gauff (solo fue campeona del WTA 250 de Auckland pero goza de buen historial sobre césped) y María Sakkari (recientemente disputó su quinta semifinal en el año pero no pudo superar ninguna).

Del lado de los hombres hay un candidato claro y que, de no mediar inconvenientes, es el firme favorito para quedarse con una nueva corona en Londres: Novak Djokovic. El serbio, ganador de 23 torneos de Grand Slam, buscará su octava copa en el All England Club (igualaría el récord de Roger Federer como el tenista más ganador del certamen) y ya lleva cuatro torneos consecutivos como campeón. Además, no pierde en Wimbledon desde 2017 (cuartos de final vs. Tomas Berdych) y en la actual temporada ya ganó los primeros dos Grand Slam del año: Australia y Roland Garros.

Quien aparece como principal competidor para el belgradense es Carlos Alcaraz. El español, de solo 20 años, es el número uno del mundo (que pondrá en disputa nuevamente con Djokovic en Wimbledon) y ganó su primer torneo sobre césped a tan solo dos semanas de competir en el Grand Slam de la mencionada superficie. Un dato no menor es que al murciano solo le llevó 11 partidos obtener su primera copa en pasto, algo muy rápido comparado a lo que le tomó al Big 3 ya que a Federer le llevó cuatro años (32 partidos), a Nadal cinco (38 partidos) y a Djokovic seis (48 partidos). En 2023 lleva ganados cinco trofeos y es el máximo ganador junto a Daniil Medvedev.

Justamente el ruso es otro de los potenciales favoritos. En la temporada se quedó con las copas de Miami, Roma, Rotterdam, Dubai y Doha, es el número tres del mundo, peleo por el primer lugar del ranking durante Roland Garros pero en los torneos de Grand Slam no le fue bien: realizó 3R en Australia y 1R en París. Sin embargo, el césped es su segunda mejor superficie ya que allí ganó un título (Mallorca 2021) y fue finalista de Halle y s’Hertogenbosch en 2022.

Por ranking, Casper Ruud (N°4) y Stefanos Tsitsipas (N°5) también son potenciales candidatos para Wimbledon. Sin embargo, el noruego tuvo un año muy irregular (solo hizo final en Roland Garros y ganó un 250 en Estoril) y tiene disputó cinco torneos de césped en su carrera siendo los cuartos de final su único gran resultado allí. En cuanto al griego, si bien empezó la temporada siendo finalista del Abierto de Australia, posterior a eso tuvo torneos muy irregulares y hasta ahora no gritó campeón. Sumado a eso, su historial en pasto parece no ayudarlo: solo un título en Mallorca 2022 y malos desempeños en sus cinco participaciones en Wimbledon.

Las menciones especiales dentro de los tenistas masculinos son para tres hombres: Holger Rune, Andrey Rublev y Andy Murray. El danés, de 20 años y número siete del ranking ATP, registra muy pocos partidos sobre la superficie con malos resultados pero entre fines de 2022 y 2023 ha sido un gran protagonista del circuito cosechando varios títulos y finales, con victorias ante pesos pesados como la obtenida ante Djokovic en la final de París-Bercy 2022. En cuanto al ruso, viene de ser subcampeón en Halle, fue campeón de Monte-Carlo en 2023 y posee un digno historial en el grass.

Por último, si bien el británico está actualmente fuera del Top 25 (N°39), su historia en Wimbledon siempre lo hace candidato. Fue ganador de los torneos de 2013 y 2016 además de registrar grandes números en césped.

Allí se quedó con ocho copas y registra un total de 117 victorias y 27 derrotas, con lo cual lo hace más que un especialista en la superficie. En 2023, si bien no ganó títulos ATP y se despidió rápidamente Queen’s, ganó dos Challenger en pasto de manera consecutiva: Surbiton y Nottingham.

Relacionado