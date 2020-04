«Se vienen meses complicados y lo importante es salvaguardar las fuentes de trabajo»

Compartir

Ronny Ojeda, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la situación por la que atraviesa el sector y la reunión que mantuvieron con autoridades con el fin de solicitar medidas concretas teniendo en cuenta que están entre los sectores «más castigados» a causa de la pandemia de coronavirus.

«La asociación hotelera integra la comisión de emergencia económica y después de la primera reunión, no podíamos no estar en esta nueva y fue algo que realmente valió la pena que hayamos sido incorporados siendo la actividad que más afectada está, somos el sector que más está atravesando una situación critica porque tenemos mucha mano de obra, la responsabilidad de estar con los empleados, la perspectiva de una apertura está muy lejos, se nos vienen meses complicados de recuperación y lo importante es salvaguardar las fuentes de trabajo, estuvimos reunidos con todos los del sector hotelero gastronómico y les manifestamos nuestra situación, ha sido efectivo el mensaje, también hemos tenido una reunión con el presidente Alberto Fernández hace unos días y se planteó esto, para que tomen medidas económicas con respecto a este sector», explicó.

«Fue una reunión interesante, se trataron varios temas, lo principal fueron los créditos que está otorgando Nación y el Banco Formosa, estuvo también Anses, fue una reunión extensa, pero nosotros lo que queríamos era tocar el tema de créditos, ver qué posibilidades teníamos para el sector, se analizó lo que venía haciendo el Banco Formosa y lo que está haciendo Nación con la línea de créditos del Central del 24%, desde la parte privada pedimos al sistema privado del Banco Formosa a ver si había una posibilidad de reducción de tasa, de mi parte plantee la posibilidad de ver una tasa para aquellos sectores que no tengan empleados y dijeron que no estaba previsto, también plantee una tasa para aquellos que tengan micro emprendedores, lo único que hay es una tasa que están analizando ahora para capital de trabajo pero nos dijeron que en eso están trabajando, también se habló de cuántos hasta el día de la fecha han solicitado los créditos, el Banco Formosa dijo que todavía cuenta con un cupo grande», destacó.

«La realidad es que nosotros no podemos endeudarnos para pagar sueldos, menos con intereses, eso lo tenemos bien claro, necesitamos otro tipo de soluciones ya que tenemos los locales cerrados, el delivery no es nuestra actividad principal, es un complemento, nuestras ventas han caído al 90%, se trabaja con un 10% de delivery únicamente para cubrir lo mínimo, cubrir incluso los que están en el momento haciendo la rotación de cocina, nosotros no queremos los créditos a esos intereses, lo hemos dejado establecido, tuvimos colegas que han tenido otra oportunidad de acceder a estos créditos, he charlado con uno que es el número uno, uno de los más grandes de Formosa y tuvo que acceder porque muy pocas veces se ve la fragilidad de esta actividad, esto es muy frágil y se trabaja pensando en el mañana y cuando toca un cierre o parate de actividades es complicado, nosotros tenemos otro tipo de soluciones, también dentro de la emergencia del sector lo que le hemos propuesto al presidente es la prórroga de los impuestos que no los podemos pagar y seguir con los locales cerrados, hemos pedido también a la provincia la reducción de ingresos brutos y también hay un mínimo especial que pagamos por alojamiento, por cantidad de habitaciones en el caso de hotelería y por cantidad de mesas en el caso de los gastronómicos y hemos pedido que nos eximan de esos pagos, lo plantee y me dijeron que lo van a estudiar, ellos se preocuparon y están ocupándose de la parte nuestra que es un sector importante, también los alquileres son otros problemas que enfrentamos, son temas que por ahí desde la parte privada no reclaman y lo que hacemos muchas veces es gestionar o tratar de aceptar esas propuestas que los colegas están preocupados con estas medidas que se van tomando».

«Es difícil esto porque nosotros que estamos en la dirigencia lo vemos, pasa todos los días y vamos buscando soluciones, lo importante es gestionar y en eso estamos», manifestó.

Sobre comercios que podrían cerrar ante esta situación, expresó que «la gente del sector a pesar del fatalismo está trabajando en aliviar esto, sabemos que estamos entre los últimos sectores que se van a recuperar, el cimbronazo es duro, las pérdidas económicas serán importantes, lo principal será salvaguardar la salud de la población, el resto lo consideramos pero la gente de este sector es sorprendente el grado de optimismo que tiene, siempre dice que vamos a pasar esta situación y que volveremos a ser lo que somos, el optimismo está y eso también es valorable porque lo único que sabemos hacer es trabajar».

Para finalizar Ojeda aseguró que «pudimos pagar salarios en marzo, se nos viene un abril durísimo pero el optimismo está, se vienen cambios de reglas, tendremos que ‘aggiornar’ muchos locales gastronómicos, mucha hotelería que va a tener que modificar su estándar, muchos servicios a la habitación, el desayunador va a cambiar algunas reglas, se van a tener que desechar muebles que estén de más, la gente va a querer tener poco contacto con las cosas que están en la habitación, los buffets van a cambiar, las mesas van a tener que tener cierta distancia, esto va a cambiar, va a trastocar un poco todo lo que es la regla general de la gastronomía y la hotelería que es la atención al público y lo que nosotros estamos acostumbrados, hay que acostumbrarse a esto, va a ser un golpe duro porque nosotros también somos muy amistosos, tenemos muchos cursos realizados en esto que así es la atención al público, estar en contacto directo, saber como atender, esto vino a cambiar un poco y la única solución que tenemos nosotros los que formamos parte del turismo es la vacuna, sin la vacuna estamos muy complicados porque también tenemos gente de la tercera edad que es la que siempre tiene tiempo, dispone de dinero como para viajar, son los que siempre recibimos y con esta pandemia no van a salir».